Додано: Вів 13 бер, 2018 12:02

Karp написав: Captain Obvious написав: И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин!

Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать.



Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех! И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин!Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать.Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех!

КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49 КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49

Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни. Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell