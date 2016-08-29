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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45464547454845494550>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:50

  Captain Obvious написав:И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин!
Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать.

Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех!

КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:55

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-6
Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн.

US

В чора після аукціону на мб вернулось трохи більше півтора мільйона, а сьогодні *невдоволених* буде на 40 млн. Щось мені здається саме цікаве буде в обід чи після...
Doctor
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:58

  холява написав:Вовка-тренер

Доброе Утро.
Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты.
Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать.
Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ...
Сразу с визитом .
Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...
Всем Хорошего Дня .
Здоровья и Удачи.


Какие оправдания нашим барыгам летом-весной, когда доллар всегда дешев и стабилен минимум 5 месяцев?
Там тоже ни копейки вниз.

Попробую угадать, закупились товаром по "дорогому доллару" на год вперед?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:02

  Karp написав:
  Captain Obvious написав:И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин!
Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать.

Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех!

КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49

Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:05

  sailed написав:Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.

Спросите европейцев.
Или американцев с их любимыми квотерами.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:06

Привет из Днепра-7

К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

К 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некоторых изменениях в действующих ценах (25,92-95/26,00-05 UAH/USD, евро - 31,95/32,05-10 UAH/EUR), сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж.

По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути здесь ценах открытия (25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB). На моменте жесткое доминирование клиентского «приноса» завершилось, но покупки еще не стартовали. Вынужденная «полуденная пауза».

Дата: 13 марта 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,15 UAH/USD
€ – 32,00/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:11

  vetalok написав:По ходу цифра 26 не оставляет никого равнодушным, все кинулись покупать, судя по заявкам физлиц. Интересно, через неделю будет 25.8 или 26.2?

То нервы уже не выдерживают кое у кого) Если на этой неделе не будет таки корекции хотя бы на 26.5, то через неделю действительно все идет к 25.8, а в мае я боюсь даже цифру писать. Но после взятия 26.2, следующая цель 24.5. Как то так...но то все на графиках...
Doctor
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 12.00 103.64 млн сер. зважений дуже повільно знижується 25.9124
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:21

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 25,95/26,05
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:24

  Karp написав:
  Captain Obvious написав:И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин!
Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать.

Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех!

КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49

Нефть подорожала: было 62.5, стала 65. А еще летом было 56.
Вряд ли топливо сильно ниже опустится вместе с баксом.
myshapiton
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