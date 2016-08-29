КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:50
КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:55
В чора після аукціону на мб вернулось трохи більше півтора мільйона, а сьогодні *невдоволених* буде на 40 млн. Щось мені здається саме цікаве буде в обід чи після...
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:58
Какие оправдания нашим барыгам летом-весной, когда доллар всегда дешев и стабилен минимум 5 месяцев?
Там тоже ни копейки вниз.
Попробую угадать, закупились товаром по "дорогому доллару" на год вперед?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:02
Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:05
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:06
Привет из Днепра-7
К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.
К 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некоторых изменениях в действующих ценах (25,92-95/26,00-05 UAH/USD, евро - 31,95/32,05-10 UAH/EUR), сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути здесь ценах открытия (25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB). На моменте жесткое доминирование клиентского «приноса» завершилось, но покупки еще не стартовали. Вынужденная «полуденная пауза».
Дата: 13 марта 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,15 UAH/USD
€ – 32,00/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB
US
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:11
То нервы уже не выдерживают кое у кого) Если на этой неделе не будет таки корекции хотя бы на 26.5, то через неделю действительно все идет к 25.8, а в мае я боюсь даже цифру писать. Но после взятия 26.2, следующая цель 24.5. Как то так...но то все на графиках...
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:15
Re: Валютный рынок в контексте
МБ на 12.00 103.64 млн сер. зважений дуже повільно знижується 25.9124
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:21
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса/Книжка опт: 25,95/26,05
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:24
Нефть подорожала: было 62.5, стала 65. А еще летом было 56.
Вряд ли топливо сильно ниже опустится вместе с баксом.
Зараз переглядають цей форум: xxARCHERxx, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|