холява написав:

Доброе Утро.Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты.Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать.Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ...Сразу с визитом .Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...