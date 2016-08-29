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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4547454845494550>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:26

  Перес де Куэльяр написав:
  Karp написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всем добра . Кто как думает ?Чем ниже падает доллар , тем больше желающих будет его купить , естественно при малейшем шорохе возникнет сильный перекос на спрос , пускай это будут цифры 25-25.5 . Я просто не уверен , что все смогут вовремя откупится , так как отстрелит мгновенно .Пока «музыка играет» - гривна крепнет , только «остановится» стульев как всегда мало .Господа читаю Вас весь день , «звиняйте , таку дурню пишите.»

*Відправлено з Чату

думаю если даже кто-то или что-то "вспугнет" и "стульев не хватит" то через минуту музыка заиграет снова, игра продолжится
Главное "меха" в баяне не порвать. :lol:

сдури можно и .. меха порвать, Вы правы :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:28

  Doctor написав:
  vetalok написав:По ходу цифра 26 не оставляет никого равнодушным, все кинулись покупать, судя по заявкам физлиц. Интересно, через неделю будет 25.8 или 26.2?

То нервы уже не выдерживают кое у кого) Если на этой неделе не будет таки корекции хотя бы на 26.5, то через неделю действительно все идет к 25.8, а в мае я боюсь даже цифру писать. Но после взятия 26.2, следующая цель 24.5. Как то так...но то все на графиках...

Погоджуюсь. Зараз і в медіа кричать що усі закупляються дешевим баксом, заганяють, значить просядемо до літа, думаю навіть нижче ніж 24.5
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:34

  centurionus написав:
  Karp написав:
  Captain Obvious написав:И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин!
Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать.

Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех!

КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49

Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни.

некорректный, немного, пример. Продавать воду "большой" бизнес, его сразу не понять :D По-сему снижают цену горазда веселее. Следующее направление в продажах по непонятности: продавецы воздуха :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:41

Re: Валютный рынок в контексте

МБ 12.30 284.30 млн НБУ допомагає долару :) с. зв. 25.9184
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:42

Re: Валютный рынок в контексте

По ЗФЛ баланс ,слегка перекос в сторону спроса.00/10.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:44

Черновцы 25.9-26.05 пов
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:45

  холява написав:
  w_bufett написав:
  холява написав:Вовка-тренер
Доброе Утро.
Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты.
Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать.
Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ...
Сразу с визитом .
Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...
Все набагато простіше, не фантазуйте.
І вам Доброго ранку... 8)
Странно, я вам описал ситуацию , например со мной и теми импортерами ,которыми я встречаюсь на таможне один-два раза в неделю.
У нас эксклюзивные поставки ,т.е. одни в Украине.

Речь же не только о вашем эксклюзивном товаре.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:55

  Qwerty написав:
  Перес де Куэльяр написав:Господа ,мне вот не понятна психология тех ,кто сдает па 26.5?Это курс прошлой осени,на что надеятся ?Может на 25? или стадия "оленизма" купить по 27,28,29 и слить фактически на "дне".Я пишу о тех кто сливает валюту,те кто покупают ,могут фиксить прибыль или в матрас.

Надіюсь тепер психологія тих,що зливали по 26,50 вам вже зрозуміла?Сам був злив ще по 26,90 декілька штук на життя.Зараз беру з кучки і дивлюсь на курс.Правда 25 гасити кредитки і курс не радує.Так що на 25 березня хотілось би подорожче за зелений.

Не знаю не знаю,але все можливо ,як впали так і може відрости на трохи.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:58

Re: Валютный рынок в контексте

Чомусь тиша, всі по 26 здали ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:12

Перес де Куэльяр ждем чуда)) блин сам не знаю(( или прикупить чуток ) ведь цена и правда сладкая + НБУ во всю скупает) тут тоже может быть не к добру)
xxARCHERxx
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