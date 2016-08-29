Перес де Куэльяр написав:Всем добра . Кто как думает ?Чем ниже падает доллар , тем больше желающих будет его купить , естественно при малейшем шорохе возникнет сильный перекос на спрос , пускай это будут цифры 25-25.5 . Я просто не уверен , что все смогут вовремя откупится , так как отстрелит мгновенно .Пока «музыка играет» - гривна крепнет , только «остановится» стульев как всегда мало .Господа читаю Вас весь день , «звиняйте , таку дурню пишите.»
vetalok написав:По ходу цифра 26 не оставляет никого равнодушным, все кинулись покупать, судя по заявкам физлиц. Интересно, через неделю будет 25.8 или 26.2?
То нервы уже не выдерживают кое у кого) Если на этой неделе не будет таки корекции хотя бы на 26.5, то через неделю действительно все идет к 25.8, а в мае я боюсь даже цифру писать. Но после взятия 26.2, следующая цель 24.5. Как то так...но то все на графиках...
Погоджуюсь. Зараз і в медіа кричать що усі закупляються дешевим баксом, заганяють, значить просядемо до літа, думаю навіть нижче ніж 24.5
холява написав:Вовка-тренер Доброе Утро. Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты. Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать. Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ... Сразу с визитом . Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...
Все набагато простіше, не фантазуйте. І вам Доброго ранку...
Странно, я вам описал ситуацию , например со мной и теми импортерами ,которыми я встречаюсь на таможне один-два раза в неделю. У нас эксклюзивные поставки ,т.е. одни в Украине.
Перес де Куэльяр написав:Господа ,мне вот не понятна психология тех ,кто сдает па 26.5?Это курс прошлой осени,на что надеятся ?Может на 25? или стадия "оленизма" купить по 27,28,29 и слить фактически на "дне".Я пишу о тех кто сливает валюту,те кто покупают ,могут фиксить прибыль или в матрас.
Надіюсь тепер психологія тих,що зливали по 26,50 вам вже зрозуміла?Сам був злив ще по 26,90 декілька штук на життя.Зараз беру з кучки і дивлюсь на курс.Правда 25 гасити кредитки і курс не радує.Так що на 25 березня хотілось би подорожче за зелений.
Не знаю не знаю,але все можливо ,як впали так і може відрости на трохи.