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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45484549455045514552>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 26,00/26,10
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:38

  xxARCHERxx написав:Перес де Куэльяр ждем чуда)) блин сам не знаю(( или прикупить чуток ) ведь цена и правда сладкая + НБУ во всю скупает) тут тоже может быть не к добру)

Сообщение Добавлено: Вс 11 мар, 2018 15:24
yama писал(а):
дату не скажу, но как дойдем почти до уровня прошлого лета 25,7-25,8 , после этого постепенно вверх до 32. Задним числом можете + ставить

Перес де Куэльяр:
Так многие ждут 25.70-25.80 , не по феншую , слишком предсказуемо ,это как большенство верили в слив по 29 , но не повезло в этот раз.)Думается ,если уровни «Дна» достигнем сейчас , то провал будет ещё ниже , в обратном случае отскок вверх «назло кондуктору пассажиры идут пешком».
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:43

  Перес де Куэльяр написав:
  xxARCHERxx написав:Перес де Куэльяр ждем чуда)) блин сам не знаю(( или прикупить чуток ) ведь цена и правда сладкая + НБУ во всю скупает) тут тоже может быть не к добру)

Сообщение Добавлено: Вс 11 мар, 2018 15:24
yama писал(а):
дату не скажу, но как дойдем почти до уровня прошлого лета 25,7-25,8 , после этого постепенно вверх до 32. Задним числом можете + ставить

Перес де Куэльяр:
Так многие ждут 25.70-25.80 , не по феншую , слишком предсказуемо ,это как большенство верили в слив по 29 , но не повезло в этот раз.)Думается ,если уровни «Дна» достигнем сейчас , то провал будет ещё ниже , в обратном случае отскок вверх «назло кондуктору пассажиры идут пешком».


так что лучше подождать ?)
xxARCHERxx
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:50

7
25.95-26.00/26.10-26.15

подросли 8)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:53

Привет из Днепра-8

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и возобновление притока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», подскочив с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность терминации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.

Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева. Цель аукциона – выкуп НБУ «лишней» долларовой ликвидности с межбанка.

Заметим, что по состоянию на 10.14 «виртуальные» сделки на межбанке понизились до 25,88/25,92 UAH/USD.

К 10.34, наконец-то покинув виртуальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась к 25,90/25,93 UAH/USD. «Чуть выросли, но поезд на аукцион уже ушел», - констатировал наш гуру.

Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.

Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.

К 11.12 котировки доллара понизились до 25,89/25,91 UAH/USD.

По состоянию на 11.35 котировки доллара на межбанке повысились до 25,90/25,92 UAH/USD. На моменте рынок сбалансирован.

Дополуденное динамичное снижение «зеленых» цен на межбанке , остановленное очень ранним валютным аукционом, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули отметку 15,00/16,20% годовых. Налицо противоречие с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD.

К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 25,90/25,93 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.00 Киева ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 марта с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 35,0 коп., потеряв 40,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 12 марта по спросу и по предложению потерял по 40,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 марта по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, оп3устившись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2318 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
13 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).

На открытии торгов 13 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное преобладание «приноса».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).

На старте торгов 13 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли с доминированием оферов.

К 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некоторых изменениях в действующих ценах (25,92-95/26,00-05 UAH/USD, евро - 31,95/32,05-10 UAH/EUR), сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж.

По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути здесь ценах открытия (25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB). На моменте жесткое доминирование клиентского «приноса» завершилось, но покупки еще не стартовали. Вынужденная «полуденная пауза».

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «ниже среднего».

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,38 UAH/USD, евро – 32,20/32,60 UAH/EUR, рубль 0,453/0,462 UAH/RUB, Киев опт 26,15/26,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15/26,25 UAH/USD, евро (опт) 32,35/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 31,65/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,460 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,10 UAH/USD, розница – 25,95/26,15 UAH/USD; Запорожье – 25,95/26,05 UAH/USD; евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,458 RUB/USD.

Ожидавшие изрядного провала курса доллара на вторничной сессии валютного межбанка, были разочарованы очевидным вхождением рынка в полосу относительной стабильности. Средневзвешенный курс безналичного «американца» недалеко отошел от уровня закрытия понедельника 25,9246 UAH/USD.

«Винить» в этом очень ранний нацбанковский валютный аукциона не стоит – 34,75% участников мероприятия были лишены возможности «слиться» по хорошей цене на Институтской и, по идее, должны были вернуться на валютный межбанк, возобновив там «медвежий» тренд. Этого не произошло – котировки «американца» прикипели к уровню 25,90/25,92 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

Судя по всему рынок безналичного доллара могли «уравновесить» нерезиденты, благодаря близкому началу очередного сезона репатриации дивидендов или привычная в последние сессии практика повторного выхода на рынок регулятора за дополнительной скупкой «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков. Все подробности вторничной сессии будут известны позже, а пока приходится констатировать заметное опережение текущей ликвидности состоявшихся сделок по сравнению с предыдущими торгами.

Это неудивительно – на рынок пришли отложенные с 08-09 марта предложения обязательные к продаже части экспортной, на которые, судя по застывшей курсовой динамике «американца», находились покупатели.

В значительной степени задача последним облегчалась заметным ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.

Наличный рынок к полудню почувствовал стремление валютного межбанка к стабильности, прекратив коррекцию долларовых цен.

С одной стороны это подтверждает примат настроений на межбанке, в кильватере которых при «посредничестве» клиентов, следует наличный рынок, с другой, нельзя исключить обратное – история знает примеры более раннего начала «перелома» на наличном рынке, который во всех отношениях более чувствителен к новым веяниям из-за отсутствия администрирования.

Так или иначе, на валютном рынке во вторник, несмотря на заметный рост объема предложения экспортной выручки, наметилась если не стабилизация, то заметное замедление коррекции долларовых цен.
Есть вероятность пролонгации этого настроения на ближайшую сессию, исходя из ожидания довольно заметного поступления СКВ из-за рубежа, характерного для среды.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:57

  xxARCHERxx написав:так что лучше подождать ?)

Я не даю такие советы , это ваши «гроши» и Вам их определять . Читайте , анализируйте и поступайте как решите сами .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:00

  Vadim V написав:
  shatenerbi написав:уж не знаю как к этому относиться,но грв если допустить,что откатимся к 25(пока об этом только мечтать),то 10000(конечно далеко не средняя зп) но по Киеву,уже может быть.. 400$,уровень довоенный,конечно регионы будут тащиться за таким уровнем несколько лет(от 2-х и более)
Бесспорно,такой путь ревальвации наименьшее зло(кроме экспортеров,они одноразово пострадают ,при условии долговременного "устаканивания",конечно это сильно упрощенно),потому,что цены продолжают еще внутренний рост(подтягивание к курсам),потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.

Недавно пришлось проехаться в троллейбусе (Днепр) , висит объявление , предприятию требуются водители троллейбуса - з/п -11000 + полный соц пакет + иногородним общежитие. Кондуктор - 6000 + все блага.


Таких зарплат на электротрансе просто нет. В Харькове тоже золотые горы обещают. А в итоге, еще свои положишь. Если 4 выйдет-это хорошо. А тем временем аренда галимой гостинки в 18 квадратов уже 5-6 косарей.
Так что не верьте всему, что пишут.
ДС, сорри за флуд.
Артём
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:05

Re: Валютный рынок в контексте

Усреднился еще на пару косарей по 26.10

Идет игра на понижение, тарьтесь баксом, пока халява. Изменение ценников в магазинах надеюсь все видят. Если нет - к окулисту.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:25

  Zebra написав:Усреднился еще на пару косарей по 26.10

Идет игра на понижение, тарьтесь баксом, пока халява. Изменение ценников в магазинах надеюсь все видят. Если нет - к окулисту.

так индекс доллара пока оставляет желать лучшего + индекс гривны пока на пике и падать не думает) может еще рано скупать валютку ?)
xxARCHERxx
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:28

  Zebra написав:Усреднился еще на пару косарей по 26.10

Идет игра на понижение, тарьтесь баксом, пока халява. Изменение ценников в магазинах надеюсь все видят. Если нет - к окулисту.
Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».
Перес де Куэльяр
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