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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:29
Перес де Куэльяр купили по 26.....
песиміст-це добре поінформований оптиміст
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:32
а на МБ спокій... 14.30 395.04 млн сзв 25.9151
Востаннє редагувалось Karp
в Вів 13 бер, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:59
Zebra написав:
Усреднился еще на пару косарей по 26.10
Идет игра на понижение, тарьтесь баксом, пока халява.
Рано...
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:05
Роза 10/30 . Гагарин 10/35
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 13 бер, 2018 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:07
Артём написав: Vadim V написав: shatenerbi написав:
уж не знаю как к этому относиться,но грв если допустить,что откатимся к 25(пока об этом только мечтать),то 10000
(конечно далеко не средняя зп) но по Киеву,уже может быть.. 400$,уровень довоенный,конечно регионы будут тащиться за таким уровнем несколько лет(от 2-х и более)
Бесспорно,такой путь ревальвации наименьшее зло(кроме экспортеров,они одноразово пострадают ,при условии долговременного "устаканивания",конечно это сильно упрощенно),потому,что цены продолжают еще внутренний рост(подтягивание к курсам),потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.
Недавно пришлось проехаться в троллейбусе (Днепр) , висит объявление , предприятию требуются водители троллейбуса - з/п -11000 + полный соц пакет + иногородним общежитие. Кондуктор - 6000 + все блага.
Таких зарплат на электротрансе просто нет. В Харькове тоже золотые горы обещают. А в итоге, еще свои положишь. Если 4 выйдет-это хорошо. А тем временем аренда галимой гостинки в 18 квадратов уже 5-6 косарей.
Так что не верьте всему, что пишут.
ДС, сорри за флуд.
Я у водителя не интересовался как на самом деле , а кто хочет устроиться легко может узнать. И честное слово я бы вам поверил, но, прочитав стоимость аренды не верю ни за зарплату ни за аренду
, я здаю чешку-трёшку в спальном районе в нормальном состоянии с техникой современной , за 6500 грн.
п.с. Днепр , опт , $ 26.10/26.20
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Vadim V
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:20
Captain Obvious написав: холява написав:Вовка-тренер
Доброе Утро.
Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты.
Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать.
Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ...
Сразу с визитом .
Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...
Всем Хорошего Дня .
Здоровья и Удачи.
Какие оправдания нашим барыгам летом-весной, когда доллар всегда дешев и стабилен минимум 5 месяцев?
Там тоже ни копейки вниз.
Попробую угадать, закупились товаром по "дорогому доллару" на год вперед?
Нет, не закупился .
Есть объем ,который должен выкупать по контракту.
На ноябрь, декабрь корректировка с довыкупом обозначенной в контракте суммы.
ВСЕ.
Подпрыгиваю и ЖДУ 24 за доллар и ниже, чтобы выкупить, за сладкое и славное время положенное по контракту.
...летом вааааще лафа ...упадет доллар до неизвестной ватерлинии.
Хоть бы сейчас нервы не сдали , чтобы в доллар войти.
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холява
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:26
Если налик не попустит , то снова разрыв с безналом и на межбанке сформируется спрос , для перепродажи на более дорогой наличный рынок . Завтра , надеюсь все увидим , а пока наблюдаем тишину в эфире «петросянов» пока не слыхать .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:31
Перес де Куэльяр написав:
Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».
А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:47
lrs7719 написав:
А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.
Зачем?
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Mazay256
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:50
Mazay256 написав: lrs7719 написав:
А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.
Зачем?
Не зачем - а потому и для чего. А зачем - потом расскажут.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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