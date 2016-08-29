Перес де Куэльяр написав:

Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».