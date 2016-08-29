Перес де Куэльяр написав: Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».
А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.
Перес де Куэльяр написав: Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».
А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.
25,92 - 10% = 23,33. Не занадто?
Не зачем - а потому и для чего. А зачем - потом расскажут.
ЛАД написав:Ну и? Не расскажете "потому и для чего"?
Libo начитались. Создают "УСЛОВИЯ"
Libo написав:Нам не надо ничего строить и проводить еще одну индустриализацию. Нам надо создать только УСЛОВИЯ для этого. Сами придут, построят и покажут что к чему. Нам останется только творить, созидать, думать над инновациями и 1-го и 15-го числа каждого месяца проверять на своем счёту свою жирную получку ...
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Перес де Куэльяр написав: Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».
А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.
Как бы не на 12-13% вниз. Экспорт прет во всю. Знают, что может быть дешевле завтра.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Рынки слегка оживают. Майк Помпео новый госсекретарь. Я желаю мужества всем либерастам мира. Кстати, в прошлом тоже капитан военной разведки. Как некоторые. Служил в их разведбате в Германии. Тоже выперли. А окончил Академию в Вест-Поинте. Чтобы туда поступить нужна рекомендация члена Конгресса. А каждый член может дать не более 2-х рекомендаций в год. Мажор c курсантских дней. S.-рашку потрепает как тряпку. Бог в помощь. Солидарны. Поддерживаем.
ЛАД написав:Ну и? Не расскажете "потому и для чего"?
Libo начитались. Создают "УСЛОВИЯ"
Libo написав:Нам не надо ничего строить и проводить еще одну индустриализацию. Нам надо создать только УСЛОВИЯ для этого. Сами придут, построят и покажут что к чему. Нам останется только творить, созидать, думать над инновациями и 1-го и 15-го числа каждого месяца проверять на своем счёту свою жирную получку ...
Так для "УСЛОВИЙ" лучше 30+.
buratinyo
Экспорт прет во всю. Знают, что может быть дешевле завтра.