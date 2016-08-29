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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45504551455245534554>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:52

  lrs7719 написав:
  Перес де Куэльяр написав: Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».


А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.

В этот раз на вертеле всех повертят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:55

  lrs7719 написав:
  Перес де Куэльяр написав: Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».


А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.

25,92 - 10% = 23,33.
Не занадто? :)

Не зачем - а потому и для чего. А зачем - потом расскажут.

Ну и? Не расскажете "потому и для чего"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:05

  Mazay256 написав:
  lrs7719 написав:А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.


Зачем?

Кто его знает, но на днях Лещенко наванговал внеочередные парламентские летом.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/lesc ... 5681e70fe/
И хотя вангун из него откровенно слабый, но до конца мая все же стоит чаще приглядываться, что там наверху.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:06

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Ну и? Не расскажете "потому и для чего"?

Libo начитались. Создают "УСЛОВИЯ" :D
  Libo написав:Нам не надо ничего строить и проводить еще одну индустриализацию. Нам надо создать только УСЛОВИЯ для этого. Сами придут, построят и покажут что к чему. Нам останется только творить, созидать, думать над инновациями и 1-го и 15-го числа каждого месяца проверять на своем счёту свою жирную получку ... :?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:13

  antey1969 написав:
  Mazay256 написав:
  lrs7719 написав:А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.


Зачем?

Кто его знает, но на днях Лещенко наванговал внеочередные парламентские летом.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/lesc ... 5681e70fe/
И хотя вангун из него откровенно слабый, но до конца мая все же стоит чаще приглядываться, что там наверху.

Ну, каг-бы, выборы, тем более внеочередные, и летом - вряд-ли. Опыт 94-го года повторять не будут.
Тем временем харьковские встречают вечер продолжением подскока: $ 26.15/26.25
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
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slot
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:14

  lrs7719 написав:
  Перес де Куэльяр написав: Сценарий супер , но не рискнут , А картина была бы такой : Большенство слились от 26-27 и ждут ПА25 , межбанк в унисон с наличкой даёт разворот (не важно на каких событиях) , те кто в гривне , первый день « отрицалово» , второй день роста наблюдают в тишине , третий день развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от «Мамы». Это так , фантазии « а-ля гойдалки».


А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.


Как бы не на 12-13% вниз. Экспорт прет во всю. Знают, что может быть дешевле завтра.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:21

Рынки слегка оживают. :!:
Майк Помпео новый госсекретарь.
Я желаю мужества всем либерастам мира. :shock:
Кстати, в прошлом тоже капитан военной разведки. Как некоторые. Служил в их разведбате в Германии. Тоже выперли. А окончил Академию в Вест-Поинте. Чтобы туда поступить нужна рекомендация члена Конгресса. А каждый член может дать не более 2-х рекомендаций в год. Мажор c курсантских дней.
S.-рашку потрепает как тряпку.
Бог в помощь.
Солидарны.
Поддерживаем.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:24

Отскок по доллару считаю логичным , когда приноса от низкой цены «нет» , наступает процесс разворота и набор ест. дорожает ,сдвигая аналогично и продажу .»гойдалки» никто не отменял.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:28

кто то считал ожидаемый рост долларового ВВП за счет курса?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:30

  козак написав:
  ЛАД написав:Ну и? Не расскажете "потому и для чего"?

Libo начитались. Создают "УСЛОВИЯ" :D
  Libo написав:Нам не надо ничего строить и проводить еще одну индустриализацию. Нам надо создать только УСЛОВИЯ для этого. Сами придут, построят и покажут что к чему. Нам останется только творить, созидать, думать над инновациями и 1-го и 15-го числа каждого месяца проверять на своем счёту свою жирную получку ... :?

Так для "УСЛОВИЙ" лучше 30+. :)

buratinyo
Экспорт прет во всю. Знают, что может быть дешевле завтра.

А импорт?
ЛАД
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