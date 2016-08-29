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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4551455245534554>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:35

  козак написав:
  ЛАД написав:Ну и? Не расскажете "потому и для чего"?

Libo начитались. Создают "УСЛОВИЯ" :D
  Libo написав:Нам не надо ничего строить и проводить еще одну индустриализацию. Нам надо создать только УСЛОВИЯ для этого. Сами придут, построят и покажут что к чему. Нам останется только творить, созидать, думать над инновациями и 1-го и 15-го числа каждого месяца проверять на своем счёту свою жирную получку ... :?


При ещё -10% я вижу только условия, чтоб нагнуть экспорт. Который не факт, что потом полностью разогнётся...
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:37

  trololo написав:кто то считал ожидаемый рост долларового ВВП за счет курса?

так ввп ж ведь в гривне считают... или для разных целей по разному могут?

Например, для яресько, эксперта по доведению страны до банкротства, эта ситуация прямо как манна небесная - теперь бабло в виде возврата долга потечет не как ручеек из Украины, а как горный поток. И формально отказать в выплатах нет оснований теперь. Курс гривны же растет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:41

  Mazay256 написав:
  козак написав:
  ЛАД написав:Ну и? Не расскажете "потому и для чего"?

Libo начитались. Создают "УСЛОВИЯ" :D
  Libo написав:Нам не надо ничего строить и проводить еще одну индустриализацию. Нам надо создать только УСЛОВИЯ для этого. Сами придут, построят и покажут что к чему. Нам останется только творить, созидать, думать над инновациями и 1-го и 15-го числа каждого месяца проверять на своем счёту свою жирную получку ... :?


При ещё -10% я вижу только условия, чтоб нагнуть экспорт. Который не факт, что потом полностью разогнётся...

При экспорте сырья, возобновляемого, к коим можно отнести экспорт сельскохозяйственной продукции, угрозы долгосрочного падения нет. Возможно лишь некоторые сокращения площадей посевов или перевод земель под другие культуры, более прибыльные. Например, вместо пшеницы - декоративные растения, вместо гречки - что-то из дурман-травы. :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:44

  ЛАД написав:
  lrs7719 написав:
А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.

25,92 - 10% = 23,33.
Не занадто? :)

Та ви знаєте в нашій країні з нашими керманичами, я вже нічому не здивуюсь. Знаю одне - цей рік, в плані валютного ринку, не буде повторенням двох минулих це 100%. Події січня-березня мої слова думаю підтверджують вже. Ніхто з форумчан не передбачав такого. Тому 24.5 на травень, а 22-23 на осінь, думаю можливий з дуже високою вірогідністю. Курс закладений в бюджеті 29.3 елементарно потім підкорегують, на нього звертати увагу непотрібно. Хто не бажає погратися на курсі, на цей рік, по крайній мірі до виборів, гривневий депозит буде саме те
Doctor
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:50

ЛАД Я о "жирную получку".
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:01

  buratinyo написав:При экспорте сырья, возобновляемого, к коим можно отнести экспорт сельскохозяйственной продукции, угрозы долгосрочного падения нет. Возможно лишь некоторые сокращения площадей посевов или перевод земель под другие культуры, более прибыльные. Например, вместо пшеницы - декоративные растения, вместо гречки - что-то из дурман-травы. :)


В прошлом году экспорт малины +70%.
А в моем селе фермеры считают золотоносной жилой выращивание смородины на капельном орошении. :idea: Еще выращивание яблок. Это только то, что требует минимальных инвестиций и дает быструю отдачу.
Но вы сейчас это раскритикуете. Потому что спекулянты, лодыри и паразиты.
А на земле надо трудиться. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:03

  buratinyo написав:При экспорте сырья, возобновляемого, к коим можно отнести экспорт сельскохозяйственной продукции, угрозы долгосрочного падения нет. Возможно лишь некоторые сокращения площадей посевов или перевод земель под другие культуры, более прибыльные. Например, вместо пшеницы - декоративные растения, вместо гречки - что-то из дурман-травы. :)


Экспорт - это не только с/х (по нему не знаю). Рынки потерять намного легче, чем завоевать. Контракты годовые и более, срывать нельзя, конкуренты типа турков/китайцев перехватят.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 16,91 коп., на торгах вторника укрепился на 0,87 коп., оказавшись на уровне 25,9159 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 марта с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок. Не покидая виртуальную сферу, доллар на 10.00 немного потерял в цене - 25,88/25,92 UAH/USD.
Синхронно с этим известием регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп излишков СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева. Мы не припоминаем столь раннего анонса и такого скоротечного аукциона.

Меж тем доллар, наконец, выйдя в реальную сферу, по состоянию на 10.33 Киева оказался на уровне 25,90/25,93 UAH/USD. Судя по незначительному росту курса, многие потенциальные продавцы СКВ устремились на аукцион.

Около 10.47 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки – 25,9300 UAH/USD. Рынок отреагировал на это сужением спреда долларовых цен: 25,92/25,93 UAH/USD.

К 11.10 «американец» на межбанке понизился до 25,89/25,91 UAH/USD, по всей видимости, реагируя на возвращение на рынок неудачников аукциона со своими оферами СКВ.

На 11.35 доллар возобновил рост, приподнявшись к 25,90/25,92 UAH/USD. Не исключено, НБУ «зачищал» рынок, выкупая доллар по запросу наилучшего курса у 20-тки «придворных» банков.

Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона, в значительной степени подтвердившие наши вышеизложенные предположения. Было подано заявок на сумму $114,8 млн., из которых на аукционе выкупили $74,9 млн. или около 65% заявленного. Средневзвешенный курс составил 25,6233, минимальный – 25,9000, максимальный (цена отсечки) 25,9300 UAH/USD.

Ввиду установившегося на межбанке равновесия покупок и продаж, цена доллара не покидала отметку 25,90/25,92 до самого перерыва на обед, когда дело ограничилось расширением спреда до 25,90/25,93 UAH/USD.
После обеда, с 14.45 котировки СКВ возобновили поэтапный рост, оказавшись по состоянию на 16.45 на цифре 25,94/25,97 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 25,94/25,98 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 13 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9159 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,66% с 28,0672 UAH/USD до 25,9159 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 13 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.06 Киева - 15,00/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 13 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке появилась обязательная к продаже часть упавшей накануне на счета экспортеров отложенная с 08-09 марта экспортной выручки.

Во-вторых, внимание игроков было переключено на намеченный на 13-е аукциона Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых обещала быть очень привлекательной.

Коррекция безналичного доллара сбавила темп. Если накануне доллар упал в цене 16,91 коп., нынче его потеря составила лишь 0,87 коп. по средневзвешенному курсу.

Мы связываем это с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, на рынке появились импортеры с отложенным с 07 марта спросом. Напомним, правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. Но ранее никому из импортеров не было «интересно» замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.

Во-вторых, не секрет, что НБУ на аукционах лоббирует интересы доллара, завышая цену его отсечки.

В-третьих, заметно выросла гривневая ликвидность, опосредованно влияя на рынок безналичной СКВ. О росте гривневого ресурса дали понять повысившиеся остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, как указано выше, на рынке появилось отложенное с 08-09 марта предложение обязательной части экспортной выручки.

Во-вторых, судя по характеру послеобеденных долларовых торгов, на это предложение нашлись покупатели-импортеры., балансируя рынок

В-третьих, проведя аукцион, регулятор также способствовал росту оборотов.

Дата: 13 марта 2018 г. 17.55

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,12/26,22 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 32,20/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,440/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,440/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,440/0,460 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения валюты. К полудню ситуация выровнялась в равновесие покупок и продаж, позволив дилерам не менять действующие цены.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «ниже среднего».

После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась – стартовали клиентские покупки, которые, в конечном счете, перекосили рынок в сторону спроса.

Этот «перекос» не повредил обороты, которые немного выросли по сравнению с предыдущей сессией, заслужив «четверку с плюсом» от «неформалов» днепровского опта.


Дата: 13 марта 2018 г.

17.33 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,10/26,20 UAH/USD (с утра - 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,451/0,458 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях доминирования «приноса» оптовых (от $20 тыс.) партий доллара.

К полудню жесткое доминирование предложения в паре доллар-гривня сошло на нет.

По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути здесь ценах открытия (25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB). На моменте жесткое доминирование клиентского «приноса» завершилось, но покупки еще не стартовали. На рынок Запорожья пришла вынужденная «полуденная пауза».

После обеда настроение на рынке Запорожья «перевернулось» - сюда пришло доминирование клиентского спроса. Со слов запорожских валютчиков, «гривню передержали», и одномоментный выход на рынок столь массового спроса перекосил «наличку» в сторону спроса, попутно приподняв действующие цены.

По итогам вторника установилось доминирование клиентского спроса, однако этот «перекос» не нанес урон итоговой ликвидности, заслужившей «твердую четверку», повторив показатели предыдущей сессии.


Дата: 13 марта 2018 г. на 16.55
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,15/26,35 UAH/USD (с утра - 26,00/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,15 UAH/USD)
€ – 32,25/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,40 UAH/EUR)
RUB 0,455/0,462 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,462 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,458 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:13

Re: Валютный рынок в контексте

МБ 17.00 419.18 млн по сзв 25.9159
на останній годині 4 угоди сумарно на 3,86 млн та +4 коп до курсу :)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:16

Re: Валютный рынок в контексте

Черновцы 25.9-26.2 пов (0.15вверх)
витя
 
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