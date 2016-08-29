Додано: Вів 13 бер, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 16,91 коп., на торгах вторника укрепился на 0,87 коп., оказавшись на уровне 25,9159 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 марта с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок. Не покидая виртуальную сферу, доллар на 10.00 немного потерял в цене - 25,88/25,92 UAH/USD.

Синхронно с этим известием регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп излишков СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева. Мы не припоминаем столь раннего анонса и такого скоротечного аукциона.



Меж тем доллар, наконец, выйдя в реальную сферу, по состоянию на 10.33 Киева оказался на уровне 25,90/25,93 UAH/USD. Судя по незначительному росту курса, многие потенциальные продавцы СКВ устремились на аукцион.



Около 10.47 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки – 25,9300 UAH/USD. Рынок отреагировал на это сужением спреда долларовых цен: 25,92/25,93 UAH/USD.



К 11.10 «американец» на межбанке понизился до 25,89/25,91 UAH/USD, по всей видимости, реагируя на возвращение на рынок неудачников аукциона со своими оферами СКВ.



На 11.35 доллар возобновил рост, приподнявшись к 25,90/25,92 UAH/USD. Не исключено, НБУ «зачищал» рынок, выкупая доллар по запросу наилучшего курса у 20-тки «придворных» банков.



Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона, в значительной степени подтвердившие наши вышеизложенные предположения. Было подано заявок на сумму $114,8 млн., из которых на аукционе выкупили $74,9 млн. или около 65% заявленного. Средневзвешенный курс составил 25,6233, минимальный – 25,9000, максимальный (цена отсечки) 25,9300 UAH/USD.



Ввиду установившегося на межбанке равновесия покупок и продаж, цена доллара не покидала отметку 25,90/25,92 до самого перерыва на обед, когда дело ограничилось расширением спреда до 25,90/25,93 UAH/USD.

После обеда, с 14.45 котировки СКВ возобновили поэтапный рост, оказавшись по состоянию на 16.45 на цифре 25,94/25,97 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 25,94/25,98 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 13 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9159 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,66% с 28,0672 UAH/USD до 25,9159 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.06 Киева - 15,00/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилась обязательная к продаже часть упавшей накануне на счета экспортеров отложенная с 08-09 марта экспортной выручки.



Во-вторых, внимание игроков было переключено на намеченный на 13-е аукциона Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых обещала быть очень привлекательной.



Коррекция безналичного доллара сбавила темп. Если накануне доллар упал в цене 16,91 коп., нынче его потеря составила лишь 0,87 коп. по средневзвешенному курсу.



Мы связываем это с несколькими обстоятельствами.



Во-первых, на рынке появились импортеры с отложенным с 07 марта спросом. Напомним, правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. Но ранее никому из импортеров не было «интересно» замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.



Во-вторых, не секрет, что НБУ на аукционах лоббирует интересы доллара, завышая цену его отсечки.



В-третьих, заметно выросла гривневая ликвидность, опосредованно влияя на рынок безналичной СКВ. О росте гривневого ресурса дали понять повысившиеся остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке появилось отложенное с 08-09 марта предложение обязательной части экспортной выручки.



Во-вторых, судя по характеру послеобеденных долларовых торгов, на это предложение нашлись покупатели-импортеры., балансируя рынок



В-третьих, проведя аукцион, регулятор также способствовал росту оборотов.



Дата: 13 марта 2018 г. 17.55



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,12/26,22 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)

€ – 32,20/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)

RUB – 0,440/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,440/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,440/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения валюты. К полудню ситуация выровнялась в равновесие покупок и продаж, позволив дилерам не менять действующие цены.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.

Обороты «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась – стартовали клиентские покупки, которые, в конечном счете, перекосили рынок в сторону спроса.



Этот «перекос» не повредил обороты, которые немного выросли по сравнению с предыдущей сессией, заслужив «четверку с плюсом» от «неформалов» днепровского опта.





Дата: 13 марта 2018 г.



17.33 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,10/26,20 UAH/USD (с утра - 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)

€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)

RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,458 UAH/RUB, к полудню 0,451/0,458 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях доминирования «приноса» оптовых (от $20 тыс.) партий доллара.



К полудню жесткое доминирование предложения в паре доллар-гривня сошло на нет.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути здесь ценах открытия (25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB). На моменте жесткое доминирование клиентского «приноса» завершилось, но покупки еще не стартовали. На рынок Запорожья пришла вынужденная «полуденная пауза».



После обеда настроение на рынке Запорожья «перевернулось» - сюда пришло доминирование клиентского спроса. Со слов запорожских валютчиков, «гривню передержали», и одномоментный выход на рынок столь массового спроса перекосил «наличку» в сторону спроса, попутно приподняв действующие цены.



По итогам вторника установилось доминирование клиентского спроса, однако этот «перекос» не нанес урон итоговой ликвидности, заслужившей «твердую четверку», повторив показатели предыдущей сессии.





Дата: 13 марта 2018 г. на 16.55

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,15/26,35 UAH/USD (с утра - 26,00/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,15 UAH/USD)

€ – 32,25/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,40 UAH/EUR)

RUB 0,455/0,462 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,462 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,458 UAH/RUB)



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