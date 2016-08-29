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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4552455345544555>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:18

  trololo написав:кто то считал ожидаемый рост долларового ВВП за счет курса?


за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:24

  lrs7719 написав:
  trololo написав:кто то считал ожидаемый рост долларового ВВП за счет курса?


за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году.


C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:29

  antey1969 написав:
  Mazay256 написав:
  lrs7719 написав:А падать то ещё и не начинали. В апреле начнётся самый движ - там и посмотрим. Думаю от текущих будет ещё -10% вниз.


Зачем?

Кто его знает, но на днях Лещенко наванговал внеочередные парламентские летом.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/lesc ... 5681e70fe/
И хотя вангун из него откровенно слабый, но до конца мая все же стоит чаще приглядываться, что там наверху.

На счет слабый вангун :)
Сережа вангует получше многих здесь допысувачив :)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:40

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:В прошлом году экспорт малины +70%.

А на какую сумму?
Рост впечатляет, но хотелось бы понять, достоен ли этот результат внимания в контекста торгового баланса?

Назвать отдачу от выращивания яблок быстрой - явное преувеличение. Спешу сообщить, что яблоки растут на деревьях.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:42

Re: Валютный рынок в контексте

Какая же "интрига" была у Долярчика,после "сауны" думаю всем нам расскажет.


[b]
[quote][
​Нацбанк купил больше миллиарда долларов
Источник: Курс денег
За период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.

Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.

Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США[/b].

Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов/quote]
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 13 бер, 2018 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:54

  Сибарит написав:
  Libo написав:В прошлом году экспорт малины +70%.

А на какую сумму?
Рост впечатляет, но хотелось бы понять, достоен ли этот результат внимания в контекста торгового баланса?

Назвать отдачу от выращивания яблок быстрой - явное преувеличение. Спешу сообщить, что яблоки растут на деревьях.

в свое время овощи активно орехи "экспортировали".
где там те ореховые леса - хз, но "экспортный" НДС возмещали себе в полный рост.

зы. ему что яблоки, что ананасы, да хоть бананы - бумага всё стерпит, а глаз благодарного читателя тем более :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:56

  Karp написав:
  Captain Obvious написав:И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин!
Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать.

Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех!

КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49

уже ціна 31,49 :D так що життя налагоджується...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:03

  Сибарит написав:
  Libo написав:В прошлом году экспорт малины +70%.

А на какую сумму?
Рост впечатляет, но хотелось бы понять, достоен ли этот результат внимания в контекста торгового баланса?

Назвать отдачу от выращивания яблок быстрой - явное преувеличение. Спешу сообщить, что яблоки растут на деревьях.


Устрицы и виноградные улитки.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:14

  pesikot написав:ребе Нок
А ещё мы все умрём и прочий пессимизм.
Я часто слышу, что многие уезжают в Польшу, Чехию, Венгрию и сей факт приобрел массовый характер.
Да, уезжают, но не столь массово, как это преподносится. Больше раздувают эту тему.

Сьогодні в своїй міській газеті вперше прочитав про великий ряд вакансій на роботу на СТО міста Бориспіль...Це вперше.А вже з півроку там є об'яви з Харківа,Києва,Львова,Запоріжжя...І відкрита школа,де безкоштовно школярів навчають польській мові і готують до вступу в польські вузи і коледжі.Про місцеві запрошення на роботу я вже навіть мови не веду,там їх вагон і маленький возик.Місто яке ще 20 років назад мало 64тисячі жителів,сьогодні має на папері лише 44тисячі,а в реальності тисяч 33-35 і не більше.І на папері кожен рік населення зменшується на 500-600 чоловік.Песимізм це чи оптимізм не знаю...Я б назвав це просто жахом.Ще в місті біля 18тисяч пенсіонерів...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:34

  Сибарит написав:
  Libo написав:В прошлом году экспорт малины +70%.

А на какую сумму?
Рост впечатляет, но хотелось бы понять, достоен ли этот результат внимания в контекста торгового баланса?

Назвать отдачу от выращивания яблок быстрой - явное преувеличение. Спешу сообщить, что яблоки растут на деревьях.


При чем тут сумма?
Курочка по зернышку клюёт.
Увеличь на 70% экспорт по каждой номенклатуре экспорта и будете купаться в этой зелени. А для этого каждый должен найти свою малину. И ему хорошо, и стране, и народу, и НБУ с ЗВР, и минфину, и валютным спекулям ...
А что касается яблок, то ты просто не в теме. Сажаешь трехлетки, капельное орошение и инвестиция отбивается уже через 3-4 года. Попробуй построить за 3-4 года новый завод, запустить производство, наладить стабильное производство товара, расчитанного на 10 лет и отбить за эти 3-4 года инвестиции?
И не спорь по теме с/х с крестьянским сыном, работающим ныне плантатором.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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