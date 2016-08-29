Какая же "интрига" была у Долярчика,после "сауны" думаю всем нам расскажет.
[b] [quote][ Нацбанк купил больше миллиарда долларов Источник: Курс денег За период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.
Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.
Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США[/b].
Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов/quote]
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 13 бер, 2018 17:56, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:ребе Нок А ещё мы все умрём и прочий пессимизм. Я часто слышу, что многие уезжают в Польшу, Чехию, Венгрию и сей факт приобрел массовый характер. Да, уезжают, но не столь массово, как это преподносится. Больше раздувают эту тему.
Сьогодні в своїй міській газеті вперше прочитав про великий ряд вакансій на роботу на СТО міста Бориспіль...Це вперше.А вже з півроку там є об'яви з Харківа,Києва,Львова,Запоріжжя...І відкрита школа,де безкоштовно школярів навчають польській мові і готують до вступу в польські вузи і коледжі.Про місцеві запрошення на роботу я вже навіть мови не веду,там їх вагон і маленький возик.Місто яке ще 20 років назад мало 64тисячі жителів,сьогодні має на папері лише 44тисячі,а в реальності тисяч 33-35 і не більше.І на папері кожен рік населення зменшується на 500-600 чоловік.Песимізм це чи оптимізм не знаю...Я б назвав це просто жахом.Ще в місті біля 18тисяч пенсіонерів...
А на какую сумму? Рост впечатляет, но хотелось бы понять, достоен ли этот результат внимания в контекста торгового баланса?
Назвать отдачу от выращивания яблок быстрой - явное преувеличение. Спешу сообщить, что яблоки растут на деревьях.
При чем тут сумма? Курочка по зернышку клюёт. Увеличь на 70% экспорт по каждой номенклатуре экспорта и будете купаться в этой зелени. А для этого каждый должен найти свою малину. И ему хорошо, и стране, и народу, и НБУ с ЗВР, и минфину, и валютным спекулям ... А что касается яблок, то ты просто не в теме. Сажаешь трехлетки, капельное орошение и инвестиция отбивается уже через 3-4 года. Попробуй построить за 3-4 года новый завод, запустить производство, наладить стабильное производство товара, расчитанного на 10 лет и отбить за эти 3-4 года инвестиции? И не спорь по теме с/х с крестьянским сыном, работающим ныне плантатором.