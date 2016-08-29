Додано: Вів 13 бер, 2018 18:34

Сибарит написав: Libo написав: В прошлом году экспорт малины +70%. В прошлом году экспорт малины +70%.

А на какую сумму?

Рост впечатляет, но хотелось бы понять, достоен ли этот результат внимания в контекста торгового баланса?



Назвать отдачу от выращивания яблок быстрой - явное преувеличение. Спешу сообщить, что яблоки растут на деревьях. А на какую сумму?Рост впечатляет, но хотелось бы понять, достоен ли этот результат внимания в контекста торгового баланса?Назвать отдачу от выращивания яблок быстрой - явное преувеличение. Спешу сообщить, что яблоки растут на деревьях.

При чем тут сумма?Курочка по зернышку клюёт.Увеличь на 70% экспорт по каждой номенклатуре экспорта и будете купаться в этой зелени. А для этого каждый должен найти свою малину. И ему хорошо, и стране, и народу, и НБУ с ЗВР, и минфину, и валютным спекулям ...А что касается яблок, то ты просто не в теме. Сажаешь трехлетки, капельное орошение и инвестиция отбивается уже через 3-4 года. Попробуй построить за 3-4 года новый завод, запустить производство, наладить стабильное производство товара, расчитанного на 10 лет и отбить за эти 3-4 года инвестиции?И не спорь по теме с/х с крестьянским сыном, работающим ныне плантатором.