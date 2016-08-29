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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4552455345544555

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:50

  дядя Caша написав:
Устрицы и виноградные улитки.

US


А лягушки?! :idea:
Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет.
А фазаны?! :idea:
Запечь в печи?!
Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ...
А цесарки?! :idea:
Тем море.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:02

  Libo написав:А лягушки?! Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет. А фазаны?! Запечь в печи?! Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ... А цесарки?! Тем море.

Какой курс держим на завтра адмирал Нельсон в отставке ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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