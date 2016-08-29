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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:50
дядя Caша написав:Устрицы и виноградные улитки.
US
А лягушки?!
Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет.
А фазаны?!
Запечь в печи?!
Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ...
А цесарки?!
Тем море.
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Libo
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:02
Libo написав:
А лягушки?! Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет. А фазаны?! Запечь в печи?! Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ... А цесарки?! Тем море.
Какой курс держим на завтра адмирал Нельсон в отставке ?*Відправлено з Чату
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