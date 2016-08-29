Уроки рынка: как мгновенно потерять $12,2 млрд

За последние 9 лет все, кто следовал мантре "покупай на снижении", были вознаграждены за их бессмысленный оптимизм. Однако в какой-то момент одно из этих снижений будет не тем падением, которое нужно купить. Скорее последующий отскок станет отскоком для продаж.



Фондовый рынок способен унизить даже самых успешных инвесторов. Сложная работа, реализуемая в течение десятилетий, может быть быстро разрушена "медвежьим" рынком.

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Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.



Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан".

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Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки.

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Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать.