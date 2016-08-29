А лягушки?! Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет. А фазаны?! Запечь в печи?! Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ... А цесарки?! Тем море.
Libo написав:А лягушки?! Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет. А фазаны?! Запечь в печи?! Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ... А цесарки?! Тем море.
Какой курс держим на завтра адмирал Нельсон в отставке ?
У гривнелюбов сейчас нездоровое оживление. Уже мало 25,9 в марте, слышны прогнозы 25, 24, 23 ... кто меньше? в ближайшее время. Не буду спорить, каждый решает сам. Единственное, что плохо (досадно) - не вижу аргументов. Доказательно пишет только orest. Но хочу добавить просто небольшое напоминание о рисках (прошу прощения ха длинную цитату). Уроки рынка: как мгновенно потерять $12,2 млрд Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/98773
За последние 9 лет все, кто следовал мантре "покупай на снижении", были вознаграждены за их бессмысленный оптимизм. Однако в какой-то момент одно из этих снижений будет не тем падением, которое нужно купить. Скорее последующий отскок станет отскоком для продаж.
Фондовый рынок способен унизить даже самых успешных инвесторов. Сложная работа, реализуемая в течение десятилетий, может быть быстро разрушена "медвежьим" рынком. ............. Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.
Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан". ....... Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки. .......... Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать.
ЛАД написав:У гривнелюбов сейчас нездоровое оживление. Уже мало 25,9 в марте, слышны прогнозы 25, 24, 23 ... кто меньше? в ближайшее время. Не буду спорить, каждый решает сам. Единственное, что плохо (досадно) - не вижу аргументов.
Та какие аргументы, зашло несколько сотен миллионов долларов нерезидентов в ОВГЗ и просадили курс на фоне ускорения инфляции. Кстати в 2007 и 2008 перед девалом инфляция тоже ускорялась, расли цены на все что дурные при стабильном курсе.
Мировые инвесторы опять начинают пихать деньги в рисковые гавани типа нашей.
Наша задача усредняться на падении, потому что тренд гривны всегда идет глобально в одну сторону.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 13 бер, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.