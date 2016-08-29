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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4552455345544555

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:50

  дядя Caша написав:
Устрицы и виноградные улитки.

US


А лягушки?! :idea:
Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет.
А фазаны?! :idea:
Запечь в печи?!
Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ...
А цесарки?! :idea:
Тем море.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:02

  Libo написав:А лягушки?! Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет. А фазаны?! Запечь в печи?! Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ... А цесарки?! Тем море.

Какой курс держим на завтра адмирал Нельсон в отставке ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:49

Перес де Куэльяр меня опередил с сообщением об успехах НБУ. :)
Правда не дал ссылку на Егора Зелинского - https://kurs.com.ua/novost/57202-%E2%80%8Bnacbank-kupil-bolshe-milliarda-dollarov/.
Так что если события на валютном рынке следствие действий НБУ, то он свою задачу довольно успешно выполнил.
Для экономики это, правда, не очень здорово, но для возврата долгов оказалось полезно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:05

  Libo написав:
  lrs7719 написав:
  trololo написав:кто то считал ожидаемый рост долларового ВВП за счет курса?


за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году.


C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. 8)

в 21м году по всему миру будет оппа, поэтому переть нам недолго...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:12

У гривнелюбов сейчас нездоровое оживление.
Уже мало 25,9 в марте, слышны прогнозы 25, 24, 23 ... кто меньше? в ближайшее время.
Не буду спорить, каждый решает сам. Единственное, что плохо (досадно) - не вижу аргументов. Доказательно пишет только orest.
Но хочу добавить просто небольшое напоминание о рисках (прошу прощения ха длинную цитату).
Уроки рынка: как мгновенно потерять $12,2 млрд
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/98773
За последние 9 лет все, кто следовал мантре "покупай на снижении", были вознаграждены за их бессмысленный оптимизм. Однако в какой-то момент одно из этих снижений будет не тем падением, которое нужно купить. Скорее последующий отскок станет отскоком для продаж.

Фондовый рынок способен унизить даже самых успешных инвесторов. Сложная работа, реализуемая в течение десятилетий, может быть быстро разрушена "медвежьим" рынком.
.............
Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.

Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан".
.......
Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки.
..........
Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать.


P.s. Кстати, Libo тоже не стоит увлекаться. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:28

  Karp написав:
  centurionus написав:
  Karp написав:КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49

Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни.

некорректный, немного, пример. Продавать воду "большой" бизнес, его сразу не понять :D По-сему снижают цену горазда веселее. Следующее направление в продажах по непонятности: продавецы воздуха :D

В чому некоректний? Є собівартість продукту, норма прибутку (не 1000%) тощо. Концентрат привозний, номінований в $. "Швепс" не зовсім вода, до речі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:32

  ЛАД написав:У гривнелюбов сейчас нездоровое оживление.
Уже мало 25,9 в марте, слышны прогнозы 25, 24, 23 ... кто меньше? в ближайшее время.
Не буду спорить, каждый решает сам. Единственное, что плохо (досадно) - не вижу аргументов.

Та какие аргументы, зашло несколько сотен миллионов долларов нерезидентов в ОВГЗ и просадили курс на фоне ускорения инфляции. Кстати в 2007 и 2008 перед девалом инфляция тоже ускорялась, расли цены на все что дурные при стабильном курсе.

Мировые инвесторы опять начинают пихать деньги в рисковые гавани типа нашей.

Наша задача усредняться на падении, потому что тренд гривны всегда идет глобально в одну сторону.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 13 бер, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:34

  edvardd написав:
  Libo написав:
  lrs7719 написав:
C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. 8)

в 21м году по всему миру будет оппа, поэтому переть нам недолго...


Що саме Ви маєте на увазі?
jump
 
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