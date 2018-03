Додано: Вів 13 бер, 2018 20:28

Karp написав: centurionus написав: Karp написав: КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49

Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни.

некорректный, немного, пример. Продавать воду "большой" бизнес, его сразу не понять По-сему снижают цену горазда веселее. Следующее направление в продажах по непонятности: продавецы воздуха

В чому некоректний? Є собівартість продукту, норма прибутку (не 1000%) тощо. Концентрат привозний, номінований в $. "Швепс" не зовсім вода, до речі.

