Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 740 1. Нет сбережений в валюте 11% 78 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 53 4. от 50% до 75% 13% 98 5. более 75% 63% 467 Всього голосів : 740 Додано: Вів 13 бер, 2018 18:50 дядя Caша написав:

Устрицы и виноградные улитки.



US



А лягушки?!

Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет.

А фазаны?!

Запечь в печи?!

Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ...

А цесарки?!

Libo написав: А лягушки?! Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет. А фазаны?! Запечь в печи?! Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ... А цесарки?! Тем море.

Какой курс держим на завтра адмирал Нельсон в отставке ?

Какой курс держим на завтра адмирал Нельсон в отставке ?



Какой курс держим на завтра адмирал Нельсон в отставке ? Перес де Куэльяр

Додано: Вів 13 бер, 2018 19:49 Перес де Куэльяр меня опередил с сообщением об успехах НБУ.

Правда не дал ссылку на Егора Зелинского - https://kurs.com.ua/novost/57202-%E2%80%8Bnacbank-kupil-bolshe-milliarda-dollarov/ .

Так что если события на валютном рынке следствие действий НБУ, то он свою задачу довольно успешно выполнил.

меня опередил с сообщением об успехах НБУ.Правда не дал ссылку на Егора Зелинского -Так что если события на валютном рынке следствие действий НБУ, то он свою задачу довольно успешно выполнил.Для экономики это, правда, не очень здорово, но для возврата долгов оказалось полезно. ЛАД 2



за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году. за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году.



C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово.

в 21м году по всему миру будет оппа, поэтому переть нам недолго... edvardd

Додано: Вів 13 бер, 2018 20:12

Уже мало 25,9 в марте, слышны прогнозы 25, 24, 23 ... кто меньше? в ближайшее время.

Не буду спорить, каждый решает сам. Единственное, что плохо (досадно) - не вижу аргументов. Доказательно пишет только orest.

Но хочу добавить просто небольшое напоминание о рисках (прошу прощения ха длинную цитату).

Уроки рынка: как мгновенно потерять $12,2 млрд

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/98773

За последние 9 лет все, кто следовал мантре "покупай на снижении", были вознаграждены за их бессмысленный оптимизм. Однако в какой-то момент одно из этих снижений будет не тем падением, которое нужно купить. Скорее последующий отскок станет отскоком для продаж.



Фондовый рынок способен унизить даже самых успешных инвесторов. Сложная работа, реализуемая в течение десятилетий, может быть быстро разрушена "медвежьим" рынком.

.............

Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.



Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан".

.......

Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки.

..........

Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать.



Karp написав: centurionus написав: Karp написав: КЛО бензин з 33.29 до 32.09, але згоден повертають цінники на місце поволі. Цей бензин до росту вартував 30.49

Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни.

Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни. Один приклад зниження по асортименту супермаркетів є (може, єдиний): The Coca Cola Company знизили ціни.

некорректный, немного, пример. Продавать воду "большой" бизнес, его сразу не понять По-сему снижают цену горазда веселее. Следующее направление в продажах по непонятности: продавецы воздуха некорректный, немного, пример. Продавать воду "большой" бизнес, его сразу не понятьПо-сему снижают цену горазда веселее. Следующее направление в продажах по непонятности: продавецы воздуха

В чому некоректний? Є собівартість продукту, норма прибутку (не 1000%) тощо. Концентрат привозний, номінований в $. "Швепс" не зовсім вода, до речі. "A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices"

― George Orwell centurionus

Додано: Вів 13 бер, 2018 20:32 ЛАД написав: У гривнелюбов сейчас нездоровое оживление.

Уже мало 25,9 в марте, слышны прогнозы 25, 24, 23 ... кто меньше? в ближайшее время.

Не буду спорить, каждый решает сам. Единственное, что плохо (досадно) - не вижу аргументов. У гривнелюбов сейчас нездоровое оживление.Уже мало 25,9 в марте, слышны прогнозы 25, 24, 23 ... кто меньше? в ближайшее время.Не буду спорить, каждый решает сам. Единственное, что плохо (досадно) - не вижу аргументов.

Та какие аргументы, зашло несколько сотен миллионов долларов нерезидентов в ОВГЗ и просадили курс на фоне ускорения инфляции. Кстати в 2007 и 2008 перед девалом инфляция тоже ускорялась, расли цены на все что дурные при стабильном курсе.



Мировые инвесторы опять начинают пихать деньги в рисковые гавани типа нашей.



Та какие аргументы, зашло несколько сотен миллионов долларов нерезидентов в ОВГЗ и просадили курс на фоне ускорения инфляции. Кстати в 2007 и 2008 перед девалом инфляция тоже ускорялась, расли цены на все что дурные при стабильном курсе.Мировые инвесторы опять начинают пихать деньги в рисковые гавани типа нашей.Наша задача усредняться на падении, потому что тренд гривны всегда идет глобально в одну сторону. Востаннє редагувалось Zebra в Вів 13 бер, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз. Zebra

Додано: Вів 13 бер, 2018 20:34 edvardd написав: Libo написав: lrs7719 написав:

C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово.

в 21м году по всему миру будет оппа, поэтому переть нам недолго... в 21м году по всему миру будет оппа, поэтому переть нам недолго...



Що саме Ви маєте на увазі? jump



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 16,91 коп., на торгах вторника укрепился на 0,87 коп., оказавшись на уровне 25,9159 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 13 марта с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок. Не покидая виртуальную сферу, доллар на 10.00 немного потерял в цене - 25,88/25,92 UAH/USD.

Синхронно с этим известием регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп излишков СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева. Мы не припоминаем столь раннего анонса и такого скоротечного аукциона.



Меж тем доллар, наконец, выйдя в реальную сферу, по состоянию на 10.33 Киева оказался на уровне 25,90/25,93 UAH/USD. Судя по незначительному росту курса, многие потенциальные продавцы СКВ устремились на аукцион.



Около 10.47 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки – 25,9300 UAH/USD. Рынок отреагировал на это сужением спреда долларовых цен: 25,92/25,93 UAH/USD.



К 11.10 «американец» на МЕЖБАНКЕ понизился до 25,89/25,91 UAH/USD, по всей видимости, реагируя на возвращение на рынок неудачников аукциона со своими оферами СКВ.



На 11.35 доллар возобновил рост, приподнявшись к 25,90/25,92 UAH/USD. Не исключено, НБУ «зачищал» рынок, выкупая доллар по запросу наилучшего курса у 20-тки «придворных» банков.



Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона, в значительной степени подтвердившие наши вышеизложенные предположения. Было подано заявок на сумму $114,8 млн., из которых на аукционе выкупили $74,9 млн. или около 65% заявленного. Средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный – 25,9000, максимальный (цена отсечки) 25,9300 UAH/USD.



Ввиду установившегося на межбанке равновесия покупок и продаж, цена доллара не покидала отметку 25,90/25,92 до самого перерыва на обед, когда дело ограничилось расширением спреда до 25,90/25,93 UAH/USD.

После обеда, с 14.45 котировки СКВ возобновили поэтапный рост, оказавшись по состоянию на 16.45 на цифре 25,94/25,97 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 25,94/25,98 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 13 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9159 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,66% с 28,0672 UAH/USD до 25,9159 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.06 Киева - 15,00/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилась обязательная к продаже часть упавшей накануне на счета экспортеров отложенная с 08-09 марта экспортной выручки.



Во-вторых, внимание игроков было переключено на намеченный на 13-е аукциона Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых обещала быть очень привлекательной.



Коррекция безналичного доллара сбавила темп. Если накануне доллар упал в цене 16,91 коп., нынче его потеря составила лишь 0,87 коп. по средневзвешенному курсу.



Мы связываем это с несколькими обстоятельствами.



Во-первых, на рынке появились импортеры с отложенным с 07 марта спросом. Напомним, правила приобретения СКВ на межбанке требуют заблаговременного внесения гривни. Но ранее никому из импортеров не было «интересно» «замораживать» гривневые активы на период с 04-го по 12-е марта.



Во-вторых, не секрет, что НБУ на аукционах лоббирует интересы доллара, завышая цену его отсечки.



В-третьих, заметно выросла гривневая ликвидность, опосредованно влияя на рынок безналичной СКВ. О росте гривневого ресурса дали понять повысившиеся остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 13 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке появилось отложенное с 08-09 марта предложение обязательной части экспортной выручки.



Во-вторых, судя по характеру послеобеденных долларовых торгов, на это предложение нашлись покупатели-импортеры., балансируя рынок



В-третьих, проведя аукцион, регулятор также способствовал росту оборотов.













Торги 13 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику. До полудня цены «американца», несмотря на некоторое преобладание клиентского «приноса», крайне неохотно и далеко не везде, снижались. После обеда на наличном рынке произошла смена тренда – здесь появились агрессивно настроенные покупатели, которые своими бидами не только подняли действующие цены, но и в большинстве случаев обеспечили итоговое доминирование спроса.



Вероятно, заставить клиентов «налички» активно входить в доллар заставило вышеупомянутое замедление коррекции цен «зеленого» безнала на межбанке, а также очевидная «задержка» пребывания клиентов в гривне.



Свою роль также сыграли достигнутые накануне локальные минимумы цен в налично паре доллар-гривня.



Так или иначе, после обеда на наличном рынке наблюдалось повсеместное доминирование спроса, которое, за исключением рынка Днепра, сохранилось и по итогам вторничной сессии.



Этот итоговый «перекос» ввиду довольно активного дополуденного клиентского «приноса», а также агрессивных послеобеденных покупок, не нанес урон итоговой ликвидности, которая, как минимум, повторила хорошие показатели предыдущей сессии. Исключение составили рынки столицы, Днепра и Одессы, констатировавшие некоторый прогресс на участке ликвидности.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 15,0-20,0 коп., офера прибавили 15,0-22,0 коп. Лидерство роста по обеим позициям осталось за рынком столицы.



По сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного «американца» выросла на 10,0-15,0 коп., предложение стало выше на 10,0-20,0 коп.



Основную часть внутридневного роста наличный доллар 13-го обеспечил себе после обеда в связи со сменой тренда с «медвежьего» на «бычий». Поэтому, в отличие от предыдущей сессии, констатировавшей вялую послеобеденную торговлю, во вторник 13-го после 13.00 Киева на наличном рынке было заметно «веселее».



Итак, в течение вторника наличный доллар рос в цене, реагируя как на замедление коррекции котировок «зеленого» безнала, чреватого сменой тренда, так и на локальные, достигнутые накануне минимумы цен наличного «американца». «соблазнившие» покупателей.



Заметим, что по итогам вторника образовалась заметная курсовая разница наличного и безналичного долларов, которая в случае благоприятных обстоятельств, может привести к реанимации проекта «Переток» и спекуляций более дешевой, приобретенной на межбанке безналичной СКВ на дорогом наличном рынке.



Впрочем, это предположение на моменте еще довольно «сырое».



Обороты, как мы указали по итогам вторничной сессии наличного рынка, как минимум, остались на приличном уровне предыдущей сессии, хотя наметилось некоторое оживление в важных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Одесса, Днепр).



Впрочем, по порядку.



Торги 13 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,12/26,22 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,440/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения валюты. К полудню ситуация выровнялась в равновесие покупок и продаж, позволив дилерам не менять действующие цены.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро не претерпели изменений, оставшись на уровнях открытия: 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Причин для перемен не было – на рынке равновесие покупок и продаж.

Обороты «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась – стартовали клиентские покупки, которые, в конечном счете, перекосили рынок в сторону спроса.



Этот «перекос» не повредил обороты, которые немного выросли по сравнению с предыдущей сессией, заслужив «четверку с двумя плюсами» от «неформалов» днепровской розницы и мелкого опта.



В течение вторника биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 17,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 12,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,12/26,22 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в неустойчивом равновесии покупок и продаж на фоне доминировавшего с открытия клиентского предложения СКВ. Этот локальный «перекос» к полудню сошел на нет, и установилось равновесие покупок и продаж. После обеда возникли агрессивные клиентские покупки, грозившие снова перекосить рынок. Оптовики спешно подняли действующие цены, и это позволило им сохранить баланс спрос/предложение, что, в свою очередь, обеспечило рост итоговой ликвидности, заслужившей по итогам вторника «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 13 марта биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили по 17,0 коп.



По сравнению с закрытием 12 марта биды и офера наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 12,0 коп..



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 марта уровнями 32,20/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение вторника двадцатикопеечный рост бидов на фоне прибавки оферов в 25,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 20,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 13 марта до полудня приходилось внимательно заниматься дисконтированием бидов и оферов, отвечая на «нетвердое» доминирование в это время клиентского предложения. А уже после обеда, действуя более решительно, наши валютчики поднимали действующие цены, пытаясь с одной стороны компенсировать агрессивные клиентские покупки сообразным «приносом», с другой, небезуспешно стараясь сохранить установившееся к полудню равновесие покупок и продаж.



Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии относительной стабильности до 14.00 Киева паре евро-доллар на мировом валютном рынке, которая с указанного часа сменилась динамичным ралли.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2328 к отметке $1,2395 констатировав внутридневное его повышение на заметные 67 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли этот привес, хотя сделали это достаточно сдержанно, поскольку пик ралли пары евро-доллар пришелся на 18.50 Киева ($1,2405), время, когда наши валютчики уже закрыли свои ОП.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 13 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2335, пара евро-доллар инициировала довольно плавную коррекцию, результатом которой стало касание парой внутридневного «невыразительного» минимума ($1,2320) около 10.00 Киева.



Выбираясь из этой «неглубокой ямы», пара евродоллар инициировала ралли. Поначалу рост не отличался динамикой, однако после 14.30 рост ускорился, проведя пара по состоянию на 15.00 на площадку $1,2370, где пара «отдыхала» в течение 2,45 часов, не трогаясь с места.



Около 17.00 ралли пары евро-доллар обрело «второе дыхание», вознеся ее по состоянию на 18.50 Киева ко внутридневному максимуму $1,2405, где она задержалась ненадолго, инициировав неспешную коррекцию.



После 19.00 Киева пара евро-доллар «успокоилась», уже не предпринимая попыток к «перемене мест», и консолидировалась в рамках диапазона $1,2390-1,2400, не предпринимая попыток его покинуть до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет относительно евро и фунта стерлингов на европейской сессии во вторник на новости об увольнении американским президентом Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США.



Курс евро в паре с долларом к 15.20 Киева поднялся до $1,2384 по сравнению с $1,2334 на закрытие предыдущей сессии. До публикации информации об увольнении Р.Тиллерсона пара евро-доллар торговалась на уровне $1,2341.



Курс доллара к иене, составлявший ¥107,2 до публикации новости, опустился до ¥106,91, однако все еще выше уровня на закрытие предыдущей сессии - ¥106,42.



Д.Трамп объявил об отставке Р.Тиллерсона и назначении новым госсекретарем Майка Помпео, нынешнего директора ЦРУ, в своем микроблоге в Twitter во вторник.



Отставка Тиллерсона укладывается в общую линию хаоса в Белом доме.



Тиллерсон считался одной из стабилизирующих сил в администрации Трампа, и его отставка, в дополнение к недавнему уходу главного экономического советника Белого дома Гэри Кона, не будет воспринята рынками положительно.



Курс фунта стерлингов к доллару поднялся до $1,3962 по сравнению с $1,3906 на закрытие предыдущей сессии.



Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании во вторник повысило прогноз роста британской экономики на 2018 год и оставило неизменными прогнозы на последующие годы.



Ожидается, что британский ВВП вырастет в текущем году на 1,5%, а не на 1,4%, как предполагалось в ноябрьском прогнозе. В 2019 и 2020 годах прогнозируется замедление роста до 1,3%, а затем восстановление до 1,4% и 1,5% в 2021 и 2022 годах соответственно.



Прогнозы OBR, озвученные министром финансов Великобритании Филипом Хэммондом в обращении к парламенту, предусматривают также снижение уровня инфляции в стране до таргетируемых Банком Англии 2% в течение ближайших 12 месяцев. В январе инфляция составила 3%.



Кроме политических перестановок в Госдепе США, в фокусе рынка форекс во вторник были данные по инфляции в США, по индексу потребительских цен за февраль, вышедшие около 14.30 Киева.



Данные по всем компонентам вышли точно на уровне прогноза. Месячный рост составил 0,2% м/м по общему и стержневому показателям, в годовом выражении рост составил с 2,1% до 2,2% г/г, стержневой показатель (без учета цен на энергию и продовольствие) остался на уровне 1,8% г/г, все, подчеркнем, как ожидалось.



Обычно, если данные выходят без сюрпризов, реакции рынка на новость не бывает, но в этот раз пара евро-доллар быстро подскочила от наблюдавшейся перед новостью котировкой $1,2340 к $1,2380.



Если отстраниться от кадровых новостей из Вашингтона, на которые упирают новостные ленты, нас не покидает ощущение, что форекс в последние дни пребывает во власти солидных игроков, которые постоянно провоцируют алогичные движения на рынке и выводят котировки на уровни срабатывания стоп-приказов. Впрочем, для диапазонной торговли – это типичное явление.



В предыдущем обзоре мы предположили, что пара евро-доллар, быть может, уже созрела для старта глобального снижения, в этом случае попытка подождать коррекции в район $1,2370 и продать на этих уровнях могла оказаться входом в короткие позиции на самых максимумах. Однако, судя по тому, что произошло на новостях по инфляции США, время для роста доллара еще не настало. В моменте евро-доллар как раз стоит на $1,2370, уже прошло полтора часа после публикации данных, и быстрого снижения не произошло, цена лишь задержалась на этом уровне.



Думается, цена пары имеет теперь шансы продолжить рост и подняться поближе к уровню $1,2450, и тем самым обновить максимумы, показанные в четверг после заседания ЕЦБ. И опять же, вызвать тем самым срабатывание стопов.



Снижения пары евро-доллар, полагаю, теперь уместно ждать уже после достижения $1,2450, но опять же, видимо, не стоит рассчитывать на то, что при этом начнется однонаправленное движение вниз.



Не исключено, что рынок возьмет паузу, и еще некоторое время проведет в «боковике» перед ближайшим заседанием ФРС 21 марта. А вот это заседание станет уже поворотной точкой в том смысле, будет ли рынок дальше, после шестого повышения ставки в цикле, игнорировать ужесточение монетарной политики ФРС, или все-таки мы увидим, наконец, рост доллара. Все-таки последнее должно состояться.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,20/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 20,0 коп., на фоне роста оферов этой СКВ на 25,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 13 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,440/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля упали на 150 пунктов, офера потеряли 80 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по повысившемуся с закрытия понедельника на 20,0 коп. спросу и прибавившему 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 марта по спросу упали на 150 пунктов, потеряв 80 пунктов по предложению.



Ожидавшие изрядного провала курса доллара на вторничной сессии валютного межбанка, были разочарованы очевидным вхождением рынка в полосу относительной стабильности. Средневзвешенный курс безналичного «американца» недалеко отошел от уровня закрытия понедельника 25,9246 UAH/USD, закрывшись 13-го на цифре 25,9159 UAH/USD.



«Винить» в этом очень ранний нацбанковский валютный аукциона не стоит – 34,75% участников мероприятия были лишены возможности «слиться» по хорошей цене на Институтской и, по идее, должны были вернуться на валютный межбанк, возобновив там «медвежий» тренд. Этого не произошло – котировки «американца» прикипели к уровню 25,90/25,92 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Судя по всему рынок безналичного доллара могли «уравновесить» нерезиденты, благодаря близкому началу очередного сезона репатриации дивидендов или привычная в последние сессии практика повторного выхода на рынок регулятора за дополнительной скупкой «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков. Как стало известно позже, решающую роль в стабилизации курса безналичного доллара по состоянию на обед, стали импортеры, появившиеся на межбанке после длительного (с 07 марта) перерыва и отложенным с этой даты спросом.



Выросшие офера экспортеров нашли своих покупателей, что стало главной причиной заметного роста итоговой ликвидности.



В значительной степени задача последним облегчалась заметным ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наличный рынок к полудню почувствовал стремление валютного межбанка к стабильности, прекратив коррекцию долларовых цени после обеда инициировав рост.



С одной стороны это подтверждает примат настроений на межбанке, в кильватере которых при «посредничестве» клиентов, следует наличный рынок, с другой, нельзя исключить обратное – история знает примеры более раннего начала «перелома» на наличном рынке, который во всех отношениях более чувствителен к новым веяниям из-за отсутствия администрирования.



Так или иначе, на валютном рынке во вторник, несмотря на заметный рост объема предложения экспортной выручки, наметилась если не стабилизация, то заметное замедление коррекции долларовых цен.



Есть вероятность пролонгации этого настроения на ближайшую сессию, исходя из ожидания довольно заметного поступления СКВ из-за рубежа, характерного для среды.



Мы не склонны преувеличивать значимость послеобеденного низколиквидного «зеленого» ралли на валютном межбанке, помня об отложенном спросе на СКВ со стороны импортеров с 07 марта, а также традиционного, как бывало раньше по средам, роста предложения СКВ со стороны экспортеров. Которые, впрочем, наверняка станут «придерживать», доллар, стимулируя его превентивный рост, и лишь потом станут появляться на рынке со своими продажами…



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr

Нострадамус Jr Повідомлень: 62286 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3709 раз. Подякували: 7047 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 бер, 2018 21:20 Libo написав: дядя Caша написав: Устрицы и виноградные улитки.

US

А лягушки?!

Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет.

А фазаны?!

Запечь в печи?!

Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ...

А цесарки?!

Тем море. А лягушки?!Это высокопилотажная франузская кухня и ужасный в мире дефицит. В Киеве нет даже во французских ресторанах. А у нас ставки позаростали. Лягушачий рай. Разводи. Три ведра в день в каждый ресторан. Европа в очереди стоять будет.А фазаны?!Запечь в печи?!Деликатесс даже для богатых и щедрых их величеств ...А цесарки?!Тем море.

"Закусывай Гаврилыч, а то сгоришь!" "Закусывай Гаврилыч, а то сгоришь!" ТИХИЙ

