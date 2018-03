Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4553455445554556 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 740 1. Нет сбережений в валюте 11% 78 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 53 4. от 50% до 75% 13% 98 5. более 75% 63% 467 Всього голосів : 740 Додано: Вів 13 бер, 2018 21:31 Libo написав: lrs7719 написав: trololo написав: кто то считал ожидаемый рост долларового ВВП за счет курса? кто то считал ожидаемый рост долларового ВВП за счет курса?



за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году. за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году.



C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово.



Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,

не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано. Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано. Егор Повідомлень: 214 З нами з: 04.05.17 Подякував: 53 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 бер, 2018 21:39 Егор написав: Libo написав: lrs7719 написав: за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году. за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году.



C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово.



Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,

не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано. Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано.

мне доктора сказали что будет не менее 20%... мне доктора сказали что будет не менее 20%... игнор:

tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf bamper

Повідомлень: 4374 З нами з: 22.05.08 Подякував: 179 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 бер, 2018 21:48 ЛАД написав:



.............

Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.



Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан".

.......

Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки.

..........

Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать. .............Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан"........Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки...........Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать.



P.s. Кстати, Libo тоже не стоит увлекаться. [/quote]



Мне кажется, этот пример выдуманный...

Либо мистер Миллер авантюрист. Тогда он свое еще заработает и будет вознагражден. Авантюризм всегда вознаграждается. У меня в казино как-то было 4 зеро подряд и из них 3 раза подряд я ставил!

Либо же мистер Миллер просто дилетант. Уверен, такие матёрые финансовые ассы как вы, никогда бы не совершили его ошибку.

Какую?

Докладываю.

С первого дня кризис был точно определен как ИПОТЕЧНЫЙ. Системный.

Ваши действвия?

Немедленно избавиться от цб финансовых институтов и страховых компаний, активы которых состоят из ипотечных цб, облигаций и акций компаний, связанных с рынком недвижимости. А мистер Миллер как раз начал их покупать! Он пошел не только против толпы и рынка, он уже пошёл против законов природы.

А что надо было покупать, когда стало ясно, что кризис перерос уже в системный ФИНАНСОВЫЙ?

Надо было брать рухнувшие акции иконных компаний, успешно работающих до кризиса и сохранивших устойчивость. Жизнь же продолжается ... Их продукты, кросовки, джинсы, авто, турбины, самолеты, ракеты и авианосцы по-прежнему нужны, производятся и покупаются ... И по законам природы все кризисы когда-нибудь заканчиваются и жизнь налаживается ...

Именно так и произошло.

Я наоборот ругаю себя, что сильно перестраховался и не купил тогда акции Bank of America (банк, т.е моё тогдашнее табу) и Toll Brothers (строительство недвижимости, тоже тогдашнее табу).

Bank of America тогда стоил около $3, а сейчас $42 и платит хорошие дивиденды.

Toll Brothers тогда стоил около $2, а сейчас $45 и тоже при хороших дивидендах.

Кризис, как говорил полковник разведки Девятов, которого я вам сегодня рекомендовал, волна, способная вынести вас на вершину богатства.



P.s. Кстати,тоже не стоит увлекаться.[/quote]Мне кажется, этот пример выдуманный...Либо мистер Миллер авантюрист. Тогда он свое еще заработает и будет вознагражден. Авантюризм всегда вознаграждается. У меня в казино как-то было 4 зеро подряд и из них 3 раза подряд я ставил!Либо же мистер Миллер просто дилетант. Уверен, такие матёрые финансовые ассы как вы, никогда бы не совершили его ошибку.Какую?Докладываю.С первого дня кризис был точно определен как ИПОТЕЧНЫЙ. Системный.Ваши действвия?Немедленно избавиться от цб финансовых институтов и страховых компаний, активы которых состоят из ипотечных цб, облигаций и акций компаний, связанных с рынком недвижимости. А мистер Миллер как раз начал их покупать! Он пошел не только против толпы и рынка, он уже пошёл против законов природы.А что надо было покупать, когда стало ясно, что кризис перерос уже в системный ФИНАНСОВЫЙ?Надо было брать рухнувшие акции иконных компаний, успешно работающих до кризиса и сохранивших устойчивость. Жизнь же продолжается ... Их продукты, кросовки, джинсы, авто, турбины, самолеты, ракеты и авианосцы по-прежнему нужны, производятся и покупаются ... И по законам природы все кризисы когда-нибудь заканчиваются и жизнь налаживается ...Именно так и произошло.Я наоборот ругаю себя, что сильно перестраховался и не купил тогда акции Bank of America (банк, т.е моё тогдашнее табу) и Toll Brothers (строительство недвижимости, тоже тогдашнее табу).Bank of America тогда стоил около $3, а сейчас $42 и платит хорошие дивиденды.Toll Brothers тогда стоил около $2, а сейчас $45 и тоже при хороших дивидендах.Кризис, как говорил полковник разведки Девятов, которого я вам сегодня рекомендовал, волна, способная вынести вас на вершину богатства. Libo 2

Повідомлень: 6231 З нами з: 14.11.11 Подякував: 268 раз. Подякували: 2981 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 бер, 2018 22:07 bamper написав: Егор написав: Libo написав:

C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово.



Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,

не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано. Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано.

мне доктора сказали что будет не менее 20%... мне доктора сказали что будет не менее 20%...

Гм, доктора в смирительных одеждах в последние годы по отделению не дефилируют, мода не та. Это, наверно, были соседи по палате Гм, доктора в смирительных одеждах в последние годы по отделению не дефилируют, мода не та. Это, наверно, были соседи по палате antey1969 1

Повідомлень: 6615 З нами з: 30.11.11 Подякував: 628 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4553455445554556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1058 , 1059 , 1060

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 10593 1115081

airmax78 Вів 13 бер, 2018 22:13 Валютный рынок в мире 1 ... 606 , 607 , 608

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6079 1292772

ЛОБ Пон 12 бер, 2018 23:02 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 34741

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17 реклама