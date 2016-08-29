Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

ЛАД На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого. Но у одних гривнедепо, и они себя просто успокаивают подобными постами. У других денег нет ни на покупку доллара, ни на жизнь, они строго на всём экономят ели сводя концы с концами, и естественно озлобленно пишут против роста доллара. По одной простой причине: если ещё и доллар резко вырастет, то им вообще потом с моментально осовремениваемыми ценами не выжить. Есть конечно и боты за денежку : ) Но мы сейчас не про них. Мы про понимание и осознание реальности. Тем более такое уже в прошлом неоднократно было. И не нужно быть семи пядей во лбу, что-бы просто вспомнить недавнюю историю... ну или почитать в интернете, если с памятью слабо. А я вот помню ещё и купоны на асфальте по всему Харькову, и рубли старого образца там-же немного ранее. И именно поэтому с новопридуманными местными бумажками никогда в игры не вступаю. Как только больше трех тысяч на кармане- бегом в обменку по любому курсу. И вот не поверите, но ни разу об этом не пожалел. Не по 4, не по 8, не по 12, и даже не по 27. Кстати нервы я смотрю у некоторых гривнепатриотов уже сдают, сверху в разделе "Міняйло Заявки" на продажу сейчас 29.00 светится : ))