RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4554455545564557>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:31

  Libo написав:
  lrs7719 написав:
  trololo написав:кто то считал ожидаемый рост долларового ВВП за счет курса?


за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году.


C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. 8)


Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,
не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано.
Егор
 
Повідомлень: 214
З нами з: 04.05.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:39

  Егор написав:
  Libo написав:
  lrs7719 написав:за первый кв. 2018 выходит где то 2.6% год к году.


C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. 8)


Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,
не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано.

мне доктора сказали что будет не менее 20%...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4374
З нами з: 22.05.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:48

  ЛАД написав:

.............
Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.

Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан".
.......
Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки.
..........
Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать.


P.s. Кстати, Libo тоже не стоит увлекаться. :)[/quote]

Мне кажется, этот пример выдуманный...
Либо мистер Миллер авантюрист. Тогда он свое еще заработает и будет вознагражден. Авантюризм всегда вознаграждается. У меня в казино как-то было 4 зеро подряд и из них 3 раза подряд я ставил!
Либо же мистер Миллер просто дилетант. Уверен, такие матёрые финансовые ассы как вы, никогда бы не совершили его ошибку.
Какую?
Докладываю.
С первого дня кризис был точно определен как ИПОТЕЧНЫЙ. Системный.
Ваши действвия?
Немедленно избавиться от цб финансовых институтов и страховых компаний, активы которых состоят из ипотечных цб, облигаций и акций компаний, связанных с рынком недвижимости. А мистер Миллер как раз начал их покупать! Он пошел не только против толпы и рынка, он уже пошёл против законов природы.
А что надо было покупать, когда стало ясно, что кризис перерос уже в системный ФИНАНСОВЫЙ?
Надо было брать рухнувшие акции иконных компаний, успешно работающих до кризиса и сохранивших устойчивость. Жизнь же продолжается ... Их продукты, кросовки, джинсы, авто, турбины, самолеты, ракеты и авианосцы по-прежнему нужны, производятся и покупаются ... И по законам природы все кризисы когда-нибудь заканчиваются и жизнь налаживается ...
Именно так и произошло.
Я наоборот ругаю себя, что сильно перестраховался и не купил тогда акции Bank of America (банк, т.е моё тогдашнее табу) и Toll Brothers (строительство недвижимости, тоже тогдашнее табу).
Bank of America тогда стоил около $3, а сейчас $42 и платит хорошие дивиденды.
Toll Brothers тогда стоил около $2, а сейчас $45 и тоже при хороших дивидендах.
Кризис, как говорил полковник разведки Девятов, которого я вам сегодня рекомендовал, волна, способная вынести вас на вершину богатства.

8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6231
З нами з: 14.11.11
Подякував: 268 раз.
Подякували: 2981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:07

  bamper написав:
  Егор написав:
  Libo написав:
C 2020 года попрём под 7% в год. Как Китай. Вы не поверите, но это совершенно точная информация. Чесслово. 8)


Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,
не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано.

мне доктора сказали что будет не менее 20%...

Гм, доктора в смирительных одеждах в последние годы по отделению не дефилируют, мода не та. Это, наверно, были соседи по палате :?
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6617
З нами з: 30.11.11
Подякував: 628 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:38

jump
если про меня, то там буквы Ж не хватает, кризис будет, войны, переделы границ...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5066
З нами з: 20.11.08
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:45

  Libo написав:У меня в казино как-то было 4 зеро подряд и из них 3 раза подряд я ставил!

этот глумливый треш когда-то закончится?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12395
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 3291 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:49

  jump написав:
  edvardd написав:в 21м году по всему миру будет оппа, поэтому переть нам недолго...

Що саме Ви маєте на увазі?

думаю имелась ввиду коррекция 86-летнего роста, после которой 2008 год покажется сказкой
Зображення
bred
 
Повідомлень: 66
З нами з: 19.07.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:54

Re: Валютный рынок в контексте

За февраль:
Грошова база выросла на ±16млрд грн до 404 млрд грн
Наличка вне банков (МО) выросла всего на ±200 МЛН грн

Депозиты в банках выросли на 6,8млрд грн, до 482,2:
Зображення
(1-й столб - 2017, 2-й январь, 3-й февраль)

Уровень долларизации фин.сектора снизился еще на 1% до 31%

Каренси борд: 404,825 / 18,416 = 21,98 грн/$

Прогноз дна: ниже 23,45 грн/$ не будет как минимум до ввода миротворцев на Донбасс (имеется в виду, если они там хотябы месяца 3 продержатся) и перехода границы под контроль Украины.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 13 бер, 2018 23:02, всього редагувалось 3 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 825
З нами з: 06.01.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

ЛАД На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого. Но у одних гривнедепо, и они себя просто успокаивают подобными постами. У других денег нет ни на покупку доллара, ни на жизнь, они строго на всём экономят ели сводя концы с концами, и естественно озлобленно пишут против роста доллара. По одной простой причине: если ещё и доллар резко вырастет, то им вообще потом с моментально осовремениваемыми ценами не выжить. Есть конечно и боты за денежку : ) Но мы сейчас не про них. Мы про понимание и осознание реальности. Тем более такое уже в прошлом неоднократно было. И не нужно быть семи пядей во лбу, что-бы просто вспомнить недавнюю историю... ну или почитать в интернете, если с памятью слабо. А я вот помню ещё и купоны на асфальте по всему Харькову, и рубли старого образца там-же немного ранее. И именно поэтому с новопридуманными местными бумажками никогда в игры не вступаю. Как только больше трех тысяч на кармане- бегом в обменку по любому курсу. И вот не поверите, но ни разу об этом не пожалел. Не по 4, не по 8, не по 12, и даже не по 27. Кстати нервы я смотрю у некоторых гривнепатриотов уже сдают, сверху в разделе "Міняйло Заявки" на продажу сейчас 29.00 светится : ))
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 18.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:12

Corpocrator, спасибо за табличку с депозитпми.
Не подскажете, где Вы её смотрели?
И второй вопрос. Что называется (как считается) уровень долларизации фин.сектора?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9060
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2883 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 4554455545564557>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1058, 1059, 1060
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10595 1115347
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 22:42
Yuri_T
Валютный рынок в мире 1 ... 606, 607, 608
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6079 1292798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 23:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14938)
13.03.2018 23:38
Squeeze-out (32)
13.03.2018 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.