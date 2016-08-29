Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,
не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:31
Вы плохого мнения об Украине и недооцениваете украинскую нацию. Или Вас, просто,
не информируют. Рост будет не менее 10%. У масонов всё продумано.
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:39
мне доктора сказали что будет не менее 20%...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:48
P.s. Кстати, Libo тоже не стоит увлекаться. [/quote]
Мне кажется, этот пример выдуманный...
Либо мистер Миллер авантюрист. Тогда он свое еще заработает и будет вознагражден. Авантюризм всегда вознаграждается. У меня в казино как-то было 4 зеро подряд и из них 3 раза подряд я ставил!
Либо же мистер Миллер просто дилетант. Уверен, такие матёрые финансовые ассы как вы, никогда бы не совершили его ошибку.
Какую?
Докладываю.
С первого дня кризис был точно определен как ИПОТЕЧНЫЙ. Системный.
Ваши действвия?
Немедленно избавиться от цб финансовых институтов и страховых компаний, активы которых состоят из ипотечных цб, облигаций и акций компаний, связанных с рынком недвижимости. А мистер Миллер как раз начал их покупать! Он пошел не только против толпы и рынка, он уже пошёл против законов природы.
А что надо было покупать, когда стало ясно, что кризис перерос уже в системный ФИНАНСОВЫЙ?
Надо было брать рухнувшие акции иконных компаний, успешно работающих до кризиса и сохранивших устойчивость. Жизнь же продолжается ... Их продукты, кросовки, джинсы, авто, турбины, самолеты, ракеты и авианосцы по-прежнему нужны, производятся и покупаются ... И по законам природы все кризисы когда-нибудь заканчиваются и жизнь налаживается ...
Именно так и произошло.
Я наоборот ругаю себя, что сильно перестраховался и не купил тогда акции Bank of America (банк, т.е моё тогдашнее табу) и Toll Brothers (строительство недвижимости, тоже тогдашнее табу).
Bank of America тогда стоил около $3, а сейчас $42 и платит хорошие дивиденды.
Toll Brothers тогда стоил около $2, а сейчас $45 и тоже при хороших дивидендах.
Кризис, как говорил полковник разведки Девятов, которого я вам сегодня рекомендовал, волна, способная вынести вас на вершину богатства.
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:07
Гм, доктора в смирительных одеждах в последние годы по отделению не дефилируют, мода не та. Это, наверно, были соседи по палате
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:38
jump
если про меня, то там буквы Ж не хватает, кризис будет, войны, переделы границ...
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:45
этот глумливый треш когда-то закончится?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:49
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:54
Re: Валютный рынок в контексте
За февраль:
Грошова база выросла на ±16млрд грн до 404 млрд грн
Наличка вне банков (МО) выросла всего на ±200 МЛН грн
Депозиты в банках выросли на 6,8млрд грн, до 482,2:
(1-й столб - 2017, 2-й январь, 3-й февраль)
Уровень долларизации фин.сектора снизился еще на 1% до 31%
Каренси борд: 404,825 / 18,416 = 21,98 грн/$
Прогноз дна: ниже 23,45 грн/$ не будет как минимум до ввода миротворцев на Донбасс (имеется в виду, если они там хотябы месяца 3 продержатся) и перехода границы под контроль Украины.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 13 бер, 2018 23:02, всього редагувалось 3 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55
ЛАД На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого. Но у одних гривнедепо, и они себя просто успокаивают подобными постами. У других денег нет ни на покупку доллара, ни на жизнь, они строго на всём экономят ели сводя концы с концами, и естественно озлобленно пишут против роста доллара. По одной простой причине: если ещё и доллар резко вырастет, то им вообще потом с моментально осовремениваемыми ценами не выжить. Есть конечно и боты за денежку : ) Но мы сейчас не про них. Мы про понимание и осознание реальности. Тем более такое уже в прошлом неоднократно было. И не нужно быть семи пядей во лбу, что-бы просто вспомнить недавнюю историю... ну или почитать в интернете, если с памятью слабо. А я вот помню ещё и купоны на асфальте по всему Харькову, и рубли старого образца там-же немного ранее. И именно поэтому с новопридуманными местными бумажками никогда в игры не вступаю. Как только больше трех тысяч на кармане- бегом в обменку по любому курсу. И вот не поверите, но ни разу об этом не пожалел. Не по 4, не по 8, не по 12, и даже не по 27. Кстати нервы я смотрю у некоторых гривнепатриотов уже сдают, сверху в разделе "Міняйло Заявки" на продажу сейчас 29.00 светится : ))
Додано: Вів 13 бер, 2018 23:12
Corpocrator, спасибо за табличку с депозитпми.
Не подскажете, где Вы её смотрели?
И второй вопрос. Что называется (как считается) уровень долларизации фин.сектора?
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