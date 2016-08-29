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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4554455545564557

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:12

  Вовка-тренер написав:ЛАД На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого. Но у одних гривнедепо, и они себя просто успокаивают подобными постами. У других денег нет ни на покупку доллара, ни на жизнь, они строго на всём экономят ели сводя концы с концами, и естественно озлобленно пишут против роста доллара. По одной простой причине: если ещё и доллар резко вырастет, то им вообще потом с моментально осовремениваемыми ценами не выжить. Есть конечно и боты за денежку : ) Но мы сейчас не про них. Мы про понимание и осознание реальности. Тем более такое уже в прошлом неоднократно было. И не нужно быть семи пядей во лбу, что-бы просто вспомнить недавнюю историю... ну или почитать в интернете, если с памятью слабо. А я вот помню ещё и купоны на асфальте по всему Харькову, и рубли старого образца там-же немного ранее. И именно поэтому с новопридуманными местными бумажками никогда в игры не ступаю. Как только больше трех тысяч на кармане- бегом в обменку по любому курсу. И вот не поверите, но ни разу об этом не пожалел. Не по 4, не по 8, не по 12, и даже не по 27. Кстати нервы я смотрю у некоторых гривнепатриотов уже сдают, сверху в разделе "Міняйло Заявки" на продажу сейчас 29.00 светится : ))

Только Вы перепутали, то заглотнувшие за дорого зеленые бумажки курс 29.00 светят как свою уже несбыточную мечту. :(

При такой высокой учетной ставке тенденция на рост курса гривны может продолжаться еще несколько месяцев. Ставку надо срочно понижать, чтобы петин карамельный экспорт не пострадал. :) Да и экспорт оружия, кроме как демпингом, не поддержишь. А для демпинга нужна дешевая гривна и излишние рабочие руки. Рабочих рук уже нет - уехали в условную Чехию, умных молодых мозгов тоже нет - уехали в условную Америку. Остается дешевая гривна - единственное конкурентное преимущество для любого другого украинского экспорта, кроме экспорта сельскохозяйственной продукции.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:19

Вовка-тренер, так у меня воспоминания такие же. :)
Просто надоело спорить с 2006 и примкнувшими к нему. Пусть порадуются какое-то время.

buratinyo, не очень понимаю, почему Вы уже не в первый раз выделяете отдельно с/х экспорт? На мой взгляд, он ничем не лучше и не хуже других.
ЛАД
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