Вовка-тренер написав:ЛАД На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого. Но у одних гривнедепо, и они себя просто успокаивают подобными постами. У других денег нет ни на покупку доллара, ни на жизнь, они строго на всём экономят ели сводя концы с концами, и естественно озлобленно пишут против роста доллара. По одной простой причине: если ещё и доллар резко вырастет, то им вообще потом с моментально осовремениваемыми ценами не выжить. Есть конечно и боты за денежку : ) Но мы сейчас не про них. Мы про понимание и осознание реальности. Тем более такое уже в прошлом неоднократно было. И не нужно быть семи пядей во лбу, что-бы просто вспомнить недавнюю историю... ну или почитать в интернете, если с памятью слабо. А я вот помню ещё и купоны на асфальте по всему Харькову, и рубли старого образца там-же немного ранее. И именно поэтому с новопридуманными местными бумажками никогда в игры не ступаю. Как только больше трех тысяч на кармане- бегом в обменку по любому курсу. И вот не поверите, но ни разу об этом не пожалел. Не по 4, не по 8, не по 12, и даже не по 27. Кстати нервы я смотрю у некоторых гривнепатриотов уже сдают, сверху в разделе "Міняйло Заявки" на продажу сейчас 29.00 светится : ))
Только Вы перепутали, то заглотнувшие за дорого зеленые бумажки курс 29.00 светят как свою уже несбыточную мечту.
При такой высокой учетной ставке тенденция на рост курса гривны может продолжаться еще несколько месяцев. Ставку надо срочно понижать, чтобы петин карамельный экспорт не пострадал. Да и экспорт оружия, кроме как демпингом, не поддержишь. А для демпинга нужна дешевая гривна и излишние рабочие руки. Рабочих рук уже нет - уехали в условную Чехию, умных молодых мозгов тоже нет - уехали в условную Америку. Остается дешевая гривна - единственное конкурентное преимущество для любого другого украинского экспорта, кроме экспорта сельскохозяйственной продукции.