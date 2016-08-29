Вовка-тренер написав:ЛАД На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого. Но у одних гривнедепо, и они себя просто успокаивают подобными постами. У других денег нет ни на покупку доллара, ни на жизнь, они строго на всём экономят ели сводя концы с концами, и естественно озлобленно пишут против роста доллара. По одной простой причине: если ещё и доллар резко вырастет, то им вообще потом с моментально осовремениваемыми ценами не выжить. Есть конечно и боты за денежку : ) Но мы сейчас не про них. Мы про понимание и осознание реальности. Тем более такое уже в прошлом неоднократно было. И не нужно быть семи пядей во лбу, что-бы просто вспомнить недавнюю историю... ну или почитать в интернете, если с памятью слабо. А я вот помню ещё и купоны на асфальте по всему Харькову, и рубли старого образца там-же немного ранее. И именно поэтому с новопридуманными местными бумажками никогда в игры не ступаю. Как только больше трех тысяч на кармане- бегом в обменку по любому курсу. И вот не поверите, но ни разу об этом не пожалел. Не по 4, не по 8, не по 12, и даже не по 27. Кстати нервы я смотрю у некоторых гривнепатриотов уже сдают, сверху в разделе "Міняйло Заявки" на продажу сейчас 29.00 светится : ))
Только Вы перепутали, то заглотнувшие за дорого зеленые бумажки курс 29.00 светят как свою уже несбыточную мечту.
При такой высокой учетной ставке тенденция на рост курса гривны может продолжаться еще несколько месяцев. Ставку надо срочно понижать, чтобы петин карамельный экспорт не пострадал. Да и экспорт оружия, кроме как демпингом, не поддержишь. А для демпинга нужна дешевая гривна и излишние рабочие руки. Рабочих рук уже нет - уехали в условную Чехию, умных молодых мозгов тоже нет - уехали в условную Америку. Остается дешевая гривна - единственное конкурентное преимущество для любого другого украинского экспорта, кроме экспорта сельскохозяйственной продукции.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Перес де Куэльяр написав:Нацбанк купил больше миллиарда долларов Источник: Курс денег За период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.
Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.
Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США.
Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов
В березні ще мінус 1,3 млрд $$$
Перес де Куэльяр написав:
zzzzzz написав:
Появился график внешних выплат .
Всего валюты должны выплатить 7,1 млрд.дол. - 2,6 млрд.дол внутренний долг в валюте ( ОВГЗ ) - 4,5 млрд.дол внешние долги.
Наиболее нагруженные месяцы по внешним выплатам март и сентябрь.
Календарь по внутренним выплатам : 31 января - 431 млн $ 28 марта - 650 млн $ 09 мая - 112 млн $ 06 июня - 103 млн $ 13 июня - 388 млн $ 20 июня - $50 млн 11 июля - $98 млн 25 июля - $106 млн 15 августа - $368 млн 12 сентября - $100 млн 17 октября - $108 млн 24 октября - 141 млн евро 20 декабря - $116 млн
Суммарно самыми сложными будут март ( 1,3 млрд $) и сентбрь ( 720 млн $)
Падаем это хорошо,но и этот график тоже забывать не стоит.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer