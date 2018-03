Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 4554455545564557 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 740 1. Нет сбережений в валюте 11% 78 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 53 4. от 50% до 75% 13% 98 5. более 75% 63% 467 Всього голосів : 740 Додано: Вів 13 бер, 2018 23:12 Вовка-тренер написав: ЛАД На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого. Но у одних гривнедепо, и они себя просто успокаивают подобными постами. У других денег нет ни на покупку доллара, ни на жизнь, они строго на всём экономят ели сводя концы с концами, и естественно озлобленно пишут против роста доллара. По одной простой причине: если ещё и доллар резко вырастет, то им вообще потом с моментально осовремениваемыми ценами не выжить. Есть конечно и боты за денежку : ) Но мы сейчас не про них. Мы про понимание и осознание реальности. Тем более такое уже в прошлом неоднократно было. И не нужно быть семи пядей во лбу, что-бы просто вспомнить недавнюю историю... ну или почитать в интернете, если с памятью слабо. А я вот помню ещё и купоны на асфальте по всему Харькову, и рубли старого образца там-же немного ранее. И именно поэтому с новопридуманными местными бумажками никогда в игры не ступаю. Как только больше трех тысяч на кармане- бегом в обменку по любому курсу. И вот не поверите, но ни разу об этом не пожалел. Не по 4, не по 8, не по 12, и даже не по 27. Кстати нервы я смотрю у некоторых гривнепатриотов уже сдают, сверху в разделе "Міняйло Заявки" на продажу сейчас 29.00 светится : )) На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого. Но у одних гривнедепо, и они себя просто успокаивают подобными постами. У других денег нет ни на покупку доллара, ни на жизнь, они строго на всём экономят ели сводя концы с концами, и естественно озлобленно пишут против роста доллара. По одной простой причине: если ещё и доллар резко вырастет, то им вообще потом с моментально осовремениваемыми ценами не выжить. Есть конечно и боты за денежку : ) Но мы сейчас не про них. Мы про понимание и осознание реальности. Тем более такое уже в прошлом неоднократно было. И не нужно быть семи пядей во лбу, что-бы просто вспомнить недавнюю историю... ну или почитать в интернете, если с памятью слабо. А я вот помню ещё и купоны на асфальте по всему Харькову, и рубли старого образца там-же немного ранее. И именно поэтому с новопридуманными местными бумажками никогда в игры не ступаю. Как только больше трех тысяч на кармане- бегом в обменку по любому курсу. И вот не поверите, но ни разу об этом не пожалел. Не по 4, не по 8, не по 12, и даже не по 27. Кстати нервы я смотрю у некоторых гривнепатриотов уже сдают, сверху в разделе "Міняйло Заявки" на продажу сейчас 29.00 светится : ))

Только Вы перепутали, то заглотнувшие за дорого зеленые бумажки курс 29.00 светят как свою уже несбыточную мечту.



При такой высокой учетной ставке тенденция на рост курса гривны может продолжаться еще несколько месяцев. Ставку надо срочно понижать, чтобы петин карамельный экспорт не пострадал. Да и экспорт оружия, кроме как демпингом, не поддержишь. А для демпинга нужна дешевая гривна и излишние рабочие руки. Рабочих рук уже нет - уехали в условную Чехию, умных молодых мозгов тоже нет - уехали в условную Америку. Остается дешевая гривна - единственное конкурентное преимущество для любого другого украинского экспорта, кроме экспорта сельскохозяйственной продукции. Только Вы перепутали, то заглотнувшие за дорого зеленые бумажки курс 29.00 светят как свою уже несбыточную мечту.При такой высокой учетной ставке тенденция на рост курса гривны может продолжаться еще несколько месяцев. Ставку надо срочно понижать, чтобы петин карамельный экспорт не пострадал.Да и экспорт оружия, кроме как демпингом, не поддержишь. А для демпинга нужна дешевая гривна и излишние рабочие руки. Рабочих рук уже нет - уехали в условную Чехию, умных молодых мозгов тоже нет - уехали в условную Америку. Остается дешевая гривна - единственное конкурентное преимущество для любого другого украинского экспорта, кроме экспорта сельскохозяйственной продукции. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 736 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1173 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 бер, 2018 23:19 Вовка-тренер, так у меня воспоминания такие же.

Просто надоело спорить с 2006 и примкнувшими к нему. Пусть порадуются какое-то время.



Грошова база выросла на ±16млрд грн до 404 млрд грн

Наличка вне банков (МО) выросла всего на ±200 МЛН грн

Депозиты в банках выросли на 6,8млрд грн, до 482,2:

(1-й столб - 2017, 2-й январь, 3-й февраль)

Уровень долларизации фин.сектора снизился еще на 1% до 31%

Каренси борд: 404,825 / 18,416 = 21,98 грн/$

Прогноз дна: ниже 23,45 грн/$ не будет как минимум до ввода миротворцев на Донбасс (имеется в виду, если они там хотябы месяца 3 продержатся) и перехода границы под контроль Украины.

Давайте будемо рахувати правильно: M1 (лютий) / 18,416 = грн/$

Грошова база выросла на ±16млрд грн до 404 млрд грн

Наличка вне банков (МО) выросла всего на ±200 МЛН грн



Депозиты в банках выросли на 6,8млрд грн, до 482,2:



(1-й столб - 2017, 2-й январь, 3-й февраль)



Уровень долларизации фин.сектора снизился еще на 1% до 31%



Каренси борд: 404,825 / 18,416 = 21,98 грн/$



Прогноз дна: ниже 23,45 грн/$ не будет как минимум до ввода миротворцев на Донбасс (имеется в виду, если они там хотябы месяца 3 продержатся) и перехода границы под контроль Украины. За февраль:Грошова база выросла на ±16млрд грн до 404 млрд грнНаличка вне банков (МО) выросла всего на ±200 МЛН грнДепозиты в банках выросли на 6,8млрд грн, до 482,2:(1-й столб - 2017, 2-й январь, 3-й февраль)Уровень долларизации фин.сектора снизился еще на 1% до 31%Каренси борд: 404,825 / 18,416 = 21,98 грн/$Прогноз дна: ниже 23,45 грн/$ не будет как минимум до ввода миротворцев на Донбасс (имеется в виду, если они там хотябы месяца 3 продержатся) и перехода границы под контроль Украины.



Давайте будемо рахувати правильно: M1 (лютий) / 18,416 = грн/$ Давайте будемо рахувати правильно: M1 (лютий) / 18,416 =грн/$ Востаннє редагувалось w_bufett в Сер 14 бер, 2018 01:08, всього редагувалось 7 разів. w_bufett

Повідомлень: 146 З нами з: 21.11.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 бер, 2018 00:28 Перес де Куэльяр написав: ​Нацбанк купил больше миллиарда долларов

Источник: Курс денег

За период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.



Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.



Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США.



Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов ​Нацбанк купил больше миллиарда долларовИсточник: Курс денегЗа период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США.Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов

В березні ще мінус 1,3 млрд $$$

Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:





Появился график внешних выплат .





Всего валюты должны выплатить 7,1 млрд.дол.

- 2,6 млрд.дол внутренний долг в валюте ( ОВГЗ )

- 4,5 млрд.дол внешние долги.



Наиболее нагруженные месяцы по внешним выплатам март и сентябрь.



Календарь по внутренним выплатам :

31 января - 431 млн $

28 марта - 650 млн $

09 мая - 112 млн $

06 июня - 103 млн $

13 июня - 388 млн $

20 июня - $50 млн

11 июля - $98 млн

25 июля - $106 млн

15 августа - $368 млн

12 сентября - $100 млн

17 октября - $108 млн

24 октября - 141 млн евро

20 декабря - $116 млн



Суммарно самыми сложными будут март ( 1,3 млрд $) и сентбрь ( 720 млн $) Появился график внешних выплат .Всего валюты должны выплатить 7,1 млрд.дол.- 2,6 млрд.дол внутренний долг в валюте ( ОВГЗ )- 4,5 млрд.дол внешние долги.Наиболее нагруженные месяцы по внешним выплатам март и сентябрь.Календарь по внутренним выплатам :31 января - 431 млн $28 марта - 650 млн $09 мая - 112 млн $06 июня - 103 млн $13 июня - 388 млн $20 июня - $50 млн11 июля - $98 млн25 июля - $106 млн15 августа - $368 млн12 сентября - $100 млн17 октября - $108 млн24 октября - 141 млн евро20 декабря - $116 млнСуммарно самыми сложными будут март ( 1,3 млрд $) и сентбрь ( 720 млн $)

Падаем это хорошо,но и этот график тоже забывать не стоит.

Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 6891 З нами з: 18.06.08 Подякував: 5 раз. Подякували: 473 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 бер, 2018 03:32 Libo написав:



.............

Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.



Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан".

.......

Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки.

..........

Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать.



P.s. Кстати, Libo тоже не стоит увлекаться.



Мне кажется, этот пример выдуманный...

Либо мистер Миллер авантюрист. Тогда он свое еще заработает и будет вознагражден. Авантюризм всегда вознаграждается. У меня в казино как-то было 4 зеро подряд и из них 3 раза подряд я ставил!

. .............Когда фондовый рынок достиг максимума в середине 2007 г., в первые дни, предшествовавшие краху 2008-2009 гг., Миллер точно знал, как поступить. Как и сейчас, осенью 2007 г. было неясно, является ли умеренный спад всего лишь предвестником роста в следующем сезоне или он предварял еще большее снижение.Миллер, как и всегда, уловил момент и начал применять стратегию Мартингейл на рынке. То есть он покупал падение со все возрастающими ставками. Business Insider в статье от 10 декабря 2008 г. более подробно описал эту ситуацию: "Мистер Миллер остался верен самому себе год назад, когда проблемы на рынке жилья начали поражать финансовые рынки. Работая со своего изношенного плейбука, он скупил American International Group Inc., Wachovia Corp., Bear Stearns Cos и Freddie Mac. Поскольку акции продолжали падать, он утверждал, что инвесторы реагируют слишком остро, и продолжал покупать. То, что он считал возможностью, превратилось в крупнейший крах рынка со времен Великой депрессии. Многие холдинги Value Trust были уничтожены в той или иной степени. После 15 лет размещения ставок против стада мистер Миллер был им растоптан"........Есть много забавных и интересных способов растранжирить $12,2 млрд в кратчайшие сроки...........Есть падения, которые надо покупать, а есть падения, которые покупать не стоит. Падение фондового рынка между серединой 2007 г. и серединой 2008 г. было падением, которое не надо было покупать. Скорее всего, следующее падение на фондовом рынке будет тем падением, которое также не стоит покупать.P.s. Кстати,тоже не стоит увлекаться.Мне кажется, этот пример выдуманный...Либо мистер Миллер авантюрист. Тогда он свое еще заработает и будет вознагражден. Авантюризм всегда вознаграждается.



Ага, а у меня член 49 сантиметров.

