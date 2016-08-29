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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4556455745584559>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:52

Re: Валютный рынок в контексте

  portoz написав:вопрос только сколько раз с лысого оленя ещё состригут?


Сколько НУЖНО, столько и состригут! ;-)
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:53

  portoz написав:вопрос только сколько раз с лысого оленя ещё состригут?


Если ревальвация затянется надолго, то толпы новых безработных поедут поднимать экономику сопредельных стран. Лучшие обычно не возвращаются.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01

  Corpocrator написав:Каренси борд: 404,825 / 18,416 = 21,98 грн/$


Каренси боард определяет объем денежной базы в зависимости от валютных резервов. Ничего более. Курс национальной валюты при этом жестко фиксирован.
Но если Вы таки пытаетесь вывести некий ориентир курса в зависимости от денежной базы и валютных резервов (при плавающем-то курсе :) ), то корректнее было бы брать в расчет не общие, а чистые валютные резервы, ибо заемную часть резервов вряд ли можно будет спустить в унитаз. :)
Но то такэ...
Рынок - 95/99
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 14 бер, 2018 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса и возобновление оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», упав с уровня 55 422,0 млн. грн. к отметке 49 833,2 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность возобновления ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен. Думаю, с коррсчетов гривня ушла на оплату приобретенных накануне ОВГЗ.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 марта с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 13 марта по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2392, опустившись до $1,2388 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2386 на открытии торгов в Европе.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Mazay256 написав:Если ревальвация затянется надолго, то толпы новых безработных поедут поднимать экономику сопредельных стран. Лучшие обычно не возвращаются.

При курсі 5 тут взагалі нікого не залишиться. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:05

Привет из Днепра-2

К 10.02, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного приподнялись в цене, оказавшись на отметке 25,95/26,00 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:06

  lapay написав:
  Mazay256 написав:Если ревальвация затянется надолго, то толпы новых безработных поедут поднимать экономику сопредельных стран. Лучшие обычно не возвращаются.

При курсі 5 тут взагалі нікого не залишиться. :)

А чем плохо если будет ревальвация ?)) гривна будет сильнее )) и будем все жить хорошо)
xxARCHERxx
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:08

  portoz написав: В филиалах на приеме документов сидит по 3-4 человека сотрудников.

Ну хоть какие-то новые рабочие места)))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:22

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра. Господа не отходим от темы ветки,или уже безразличие на процессы происходящие на валютном рынке?Есть мнение ,что до конца недели будем рости,так как без качелей постоянный откуп "Мамы" не возможен.Рынок надо взбодрить и дальше ест. по тренду.Если межбанк сегодня покажет рост ,наличка к вечеру +10коп.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 14 бер, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:42

  ребе Нок написав:
  portoz написав:Утро Херсон 26,00-26,20 подросли немного

Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk

пора кончать этот беспредел

пора снова вниз :) :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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