Додано: Сер 14 бер, 2018 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,98 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса и возобновление оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», упав с уровня 55 422,0 млн. грн. к отметке 49 833,2 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность возобновления ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен. Думаю, с коррсчетов гривня ушла на оплату приобретенных накануне ОВГЗ.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 марта с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 13 марта по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2392, опустившись до $1,2388 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2386 на открытии торгов в Европе.



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