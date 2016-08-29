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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45574558455945604561>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:43

  xxARCHERxx написав:
  lapay написав:
  Mazay256 написав:Если ревальвация затянется надолго, то толпы новых безработных поедут поднимать экономику сопредельных стран. Лучшие обычно не возвращаются.

При курсі 5 тут взагалі нікого не залишиться. :)

А чем плохо если будет ревальвация ?)) гривна будет сильнее )) и будем все жить хорошо)

два слова: наша инфляция и торговый баланс...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:47

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.39 безналичный «американец» на межбанке немного приподнял более значимые биды (25,97/26,00 UAH/USD), индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами.

Дата: 14 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.41

Мелкий опт «неформал»

$ 26,10-15/26,17-20 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,45-60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 марта стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.


Дата: 14 марта 2018 г. на 10.45

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,12/26,22 UAH/USD
€ 32,33/32,63 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,461 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях неагрессивного преобладания оптового клиентского спроса.


Дата: 14 марта 2018 г. на 10.13

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,14/26,30 UAH/USD
€ – 32,30/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,461 UAH/RUB

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 14 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось «тихое равновесие» покупок и продаж.


Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 14 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки были сбалансированы.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:58

Libo С утра троится. :)
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:09

Привет из Днепра-4

Около 11.02 котировки доллара на межбанке , сохранив «вялый» «бычий» тренд, повысились до 25,98/26,01 UAH/USD. Как и прежде, «диктовали свои условия» экспортеры, придерживавшие свою внешнеторговую выручку.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:10

Re: Валютный рынок в контексте

До 10.00 заявки по Киеву на покупка/продажа доллара были в неопределенности ,по несколько раз менялся то спрос ,то предложение валюты,скорее всего в ожидании открытия межбанка .На моменте Киев 12/20 настроение на продолжение роста курса доллара.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:15

Прям как в купонные 90-е

  xxARCHERxx написав:
  lapay написав:
  Mazay256 написав:Если ревальвация затянется надолго, то толпы новых безработных поедут поднимать экономику сопредельных стран. Лучшие обычно не возвращаются.

При курсі 5 тут взагалі нікого не залишиться. :)

А чем плохо если будет ревальвация ?)) гривна будет сильнее )) и будем все жить хорошо)


С 1 июля торговцы будут округлять сумму чека до цифры, кратной 10 копейкам.

Нацбанк объявил о том, что перестает чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, и поскольку оборот этих монет со временем уменьшится, НБУ, чтобы избежать дефицита монет этих номиналов в розничной торговле, вводит новые правила расчета между покупателями и продавцами.

С 1 июля будут установлены правила округления общей суммы покупки.
https://finclub.net/news/torgovtsev-oby ... yulya.html
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:23

Прям как в купонные 90-е

С 1 июля торговцы будут округлять сумму чека до цифры, кратной 10 копейкам.

Нацбанк объявил о том, что перестает чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, и поскольку оборот этих монет со временем уменьшится, НБУ, чтобы избежать дефицита монет этих номиналов в розничной торговле, вводит новые правила расчета между покупателями и продавцами.

С 1 июля будут установлены правила округления общей суммы покупки.
https://finclub.net/news/torgovtsev-oby ... yulya.html[/quote]

ого жестоко) меня конечно не было в 90-х ) так что я хз что такое купоны и как было) но знаю на слуху, что было не очень)))
xxARCHERxx
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:24

Привет из Днепра-5

К 11.20 доллар нарастил «бычью» динамику, поднявшись к 26,02/26,05 UAH/USD. «Растем без фанатизма, жадные экспортеры продолжают придерживать валюту», - прокомментировал ситуацию наш гуру из банка-«госбегемота».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:31

  xxARCHERxx написав:ого жестоко) меня конечно не было в 90-х ) так что я хз что такое купоны и как было) но знаю на слуху, что было не очень)))


Где вы видите связь между купонами и округлением до 10 копеек? Или на школьной переменке решили почитать фин форум и что-то умное написать?))
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:37

  ЛАД написав:Corpocrator, спасибо за табличку с депозитами.
Не подскажете, где Вы её смотрели?
И второй вопрос. Что называется (как считается) уровень долларизации фин.сектора?

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=44578#1
Далее - "Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними", кликаете и открывается экселевский файл.
Уровень долларизации финсектора - автор имел в виду уровень долларизации денежного агрегата М3, рассчитывается как соотношение валютной составляющей (в эквиваленте грн) к величине М3.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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