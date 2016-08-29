xxARCHERxx написав:
А чем плохо если будет ревальвация ?)) гривна будет сильнее )) и будем все жить хорошо)
два слова: наша инфляция и торговый баланс...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:43
два слова: наша инфляция и торговый баланс...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:47
Привет из Днепра-3
По состоянию на 10.39 безналичный «американец» на межбанке немного приподнял более значимые биды (25,97/26,00 UAH/USD), индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами.
Дата: 14 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.41
Мелкий опт «неформал»
$ 26,10-15/26,17-20 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,45-60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 марта стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Дата: 14 марта 2018 г. на 10.45
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,12/26,22 UAH/USD
€ 32,33/32,63 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,461 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях неагрессивного преобладания оптового клиентского спроса.
Дата: 14 марта 2018 г. на 10.13
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,14/26,30 UAH/USD
€ – 32,30/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,461 UAH/RUB
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 14 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось «тихое равновесие» покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 14 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки были сбалансированы.
US
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:09
Привет из Днепра-4
Около 11.02 котировки доллара на межбанке , сохранив «вялый» «бычий» тренд, повысились до 25,98/26,01 UAH/USD. Как и прежде, «диктовали свои условия» экспортеры, придерживавшие свою внешнеторговую выручку.
US
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:10
Re: Валютный рынок в контексте
До 10.00 заявки по Киеву на покупка/продажа доллара были в неопределенности ,по несколько раз менялся то спрос ,то предложение валюты,скорее всего в ожидании открытия межбанка .На моменте Киев 12/20 настроение на продолжение роста курса доллара.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:15
Прям как в купонные 90-е
С 1 июля торговцы будут округлять сумму чека до цифры, кратной 10 копейкам.
Нацбанк объявил о том, что перестает чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, и поскольку оборот этих монет со временем уменьшится, НБУ, чтобы избежать дефицита монет этих номиналов в розничной торговле, вводит новые правила расчета между покупателями и продавцами.
С 1 июля будут установлены правила округления общей суммы покупки.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:23
Прям как в купонные 90-е
С 1 июля торговцы будут округлять сумму чека до цифры, кратной 10 копейкам.
Нацбанк объявил о том, что перестает чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, и поскольку оборот этих монет со временем уменьшится, НБУ, чтобы избежать дефицита монет этих номиналов в розничной торговле, вводит новые правила расчета между покупателями и продавцами.
С 1 июля будут установлены правила округления общей суммы покупки.
ого жестоко) меня конечно не было в 90-х ) так что я хз что такое купоны и как было) но знаю на слуху, что было не очень)))
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:24
Привет из Днепра-5
К 11.20 доллар нарастил «бычью» динамику, поднявшись к 26,02/26,05 UAH/USD. «Растем без фанатизма, жадные экспортеры продолжают придерживать валюту», - прокомментировал ситуацию наш гуру из банка-«госбегемота».
US
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:31
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:37
Далее - "Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними", кликаете и открывается экселевский файл.
Уровень долларизации финсектора - автор имел в виду уровень долларизации денежного агрегата М3, рассчитывается как соотношение валютной составляющей (в эквиваленте грн) к величине М3.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
реклама
|