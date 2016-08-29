Додано: Сер 14 бер, 2018 10:47

Привет из Днепра-3



По состоянию на 10.39 безналичный «американец» на межбанке немного приподнял более значимые биды (25,97/26,00 UAH/USD), индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами.



Дата: 14 марта 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.41



Мелкий опт «неформал»



$ 26,10-15/26,17-20 UAH/USD

EUR 32,25-30/32,45-60 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 марта стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.





Дата: 14 марта 2018 г. на 10.45



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,12/26,22 UAH/USD

€ 32,33/32,63 UAH/EUR

RUB – 0,455/0,461 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях неагрессивного преобладания оптового клиентского спроса.





Дата: 14 марта 2018 г. на 10.13



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,14/26,30 UAH/USD

€ – 32,30/32,70 UAH/EUR

RUB – 0,453/0,461 UAH/RUB



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 14 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось «тихое равновесие» покупок и продаж.





Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 14 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки были сбалансированы.



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