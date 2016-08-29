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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4558455945604561>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:45

  sailed написав:
  xxARCHERxx написав:ого жестоко) меня конечно не было в 90-х ) так что я хз что такое купоны и как было) но знаю на слуху, что было не очень)))


Где вы видите связь между купонами и округлением до 10 копеек? Или на школьной переменке решили почитать фин форум и что-то умное написать?))


Уважаемый внимательно читайте форум. Пожалуйста будьте внимательны кому и что пишите, прежде чем написать какую ту свою не очень умную мысль.
xxARCHERxx
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

К 11.20 доллар нарастил «бычью» динамику, поднявшись к 26,02/26,05 UAH/USD. «Растем без фанатизма, жадные экспортеры продолжают придерживать валюту», - прокомментировал ситуацию наш гуру из банка-«госбегемота».

US
ДС ,как для марта сильно провалились по курсу доллара . Как вы думаете будут ли тянуть за «уши» даже на «сухом пайке» или все как с подарком для «Винни Пуха» от «Пятачка».
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:50

4x4

ибо заемную часть резервов вряд ли можно будет спустить в унитаз. :)

Я ему об унизаде очень давно говорю :) .Но тут есть группы людей, которые будут стоять на своём независимо просто ни от чего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52

  xxARCHERxx написав:С 1 июля торговцы будут округлять сумму чека до цифры, кратной 10 копейкам.

Нацбанк объявил о том, что перестает чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, и поскольку оборот этих монет со временем уменьшится, НБУ, чтобы избежать дефицита монет этих номиналов в розничной торговле, вводит новые правила расчета между покупателями и продавцами.

С 1 июля будут установлены правила округления общей суммы покупки.
https://finclub.net/news/torgovtsev-oby ... yulya.html


ого жестоко) меня конечно не было в 90-х ) так что я хз что такое купоны и как было) но знаю на слуху, что было не очень)))[/quote]
А я як зараз пам"ятаю, мав готівки на два нових мопеда "Карпати" в кінцевому результаті не купив жодного, бо не мав купонів :shock:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:53

Re: Валютный рынок в контексте

Произошёл разворот курса, предсказуемый от вертикальности падающего графика.Вопрос тут был - правильно ли сдать па 25,90 чтобы откупить па 25,50.Актуальность вопроса пока переносится на будущее...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:58

Гагарин 18/33

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:59

  сірий написав:Я,думаю, что тебе нужно еще немного потренероваться чтоб стать Гуру :mrgreen: А пока что наблюдай с забора, как люди зарабатывают. :wink:

Пока ты в резанной бумаге - ещё ничего не заработал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:14

  Zebra написав:
  сірий написав:Я,думаю, что тебе нужно еще немного потренероваться чтоб стать Гуру :mrgreen: А пока что наблюдай с забора, как люди зарабатывают. :wink:

Пока ты в резанной бумаге - ещё ничего не заработал.

Последний торговый баланс США видели?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

рынок 08/12
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

Сообщение Добавлено: Ср 07 мар, 2018 14:55 Перес де Куэльяр:

После такого очередного провала курса доллара , логически напрашивается отскок после длинных выходных до 20 марта ,у многих гривна наготове и при шорохе будут откупать или наблюдать , отскок возможен до 27 , Если спроса не будет , внушив веру в крепкость гривны и рассеянность бдительности«Мама» вправе наказать ждунов «па 25» вытягивая курс на верх , В ином случае ,пробив точку 26,, дальше зажимает гайки ,делая своё «дело» в резком темпе ,невзирая ,что в последствии это отобразится на курсе гривны и не только .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 14 бер, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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