Додано: Сер 14 бер, 2018 11:53

Произошёл разворот курса, предсказуемый от вертикальности падающего графика.Вопрос тут был - правильно ли сдать па 25,90 чтобы откупить па 25,50.Актуальность вопроса пока переносится на будущее...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.