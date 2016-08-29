Уважаемый внимательно читайте форум. Пожалуйста будьте внимательны кому и что пишите, прежде чем написать какую ту свою не очень умную мысль.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:45
Уважаемый внимательно читайте форум. Пожалуйста будьте внимательны кому и что пишите, прежде чем написать какую ту свою не очень умную мысль.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:49
ДС ,как для марта сильно провалились по курсу доллара . Как вы думаете будут ли тянуть за «уши» даже на «сухом пайке» или все как с подарком для «Винни Пуха» от «Пятачка».
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:50
4x4
ибо заемную часть резервов вряд ли можно будет спустить в унитаз.
Я ему об унизаде очень давно говорю .Но тут есть группы людей, которые будут стоять на своём независимо просто ни от чего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52
ого жестоко) меня конечно не было в 90-х ) так что я хз что такое купоны и как было) но знаю на слуху, что было не очень)))[/quote]
А я як зараз пам"ятаю, мав готівки на два нових мопеда "Карпати" в кінцевому результаті не купив жодного, бо не мав купонів
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:53
Re: Валютный рынок в контексте
Произошёл разворот курса, предсказуемый от вертикальности падающего графика.Вопрос тут был - правильно ли сдать па 25,90 чтобы откупить па 25,50.Актуальность вопроса пока переносится на будущее...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:58
Гагарин 18/33
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:59
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:14
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:15
Re: Валютный рынок в контексте
рынок 08/12
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:15
Re: Валютный рынок в контексте
Сообщение Добавлено: Ср 07 мар, 2018 14:55 Перес де Куэльяр:
После такого очередного провала курса доллара , логически напрашивается отскок после длинных выходных до 20 марта ,у многих гривна наготове и при шорохе будут откупать или наблюдать , отскок возможен до 27 , Если спроса не будет , внушив веру в крепкость гривны и рассеянность бдительности«Мама» вправе наказать ждунов «па 25» вытягивая курс на верх , В ином случае ,пробив точку 26,, дальше зажимает гайки ,делая своё «дело» в резком темпе ,невзирая ,что в последствии это отобразится на курсе гривны и не только .
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 14 бер, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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