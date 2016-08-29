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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4558455945604561

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:18

Re: Валютный рынок в контексте

.... обмінки(в більшості зранку) світили 00/20-25
п.с.
..отак завжди, з дурними подискутуєш, а в сауні опиняєшся один(а вони гуляють на волі!)
...нічого, буду мати настрій на вихідні, то поясню тим русосвиням, що в місті Лева далеко не всі спілкуються ЧИСТОЮ українською, а вживають(як і я) багато польско-спотворених і російсько-спотворених(а деколи і чистих) слів!(подивіться будь-яке інтерв'ю зі Скрябіним!- от вм і львівський діалект!) - тож не прискіпуйтесь до моїх слів, бо ви, щоб мене "вжучити", самі перед тим шукаєте те чи інше слово в гуглі, щоб подивитись, як же воно буде українською мовою! :wink: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:19

4x4, спасибо.

Кстати, для тех кто обещал резкий рост вал. поступлений за счёт роста экспорта с/х благодаря росту мировых цен. orest привёл ссылку http://shareuapotential.com/ru/News/Newsline/ukraine-zerno-export-february2018.html.
В феврале объем украинского экспорта зерновых составил 3.1млн тонн, что практически соответствует показателю экспорта в январе, и выше показателя февраля прошлого года (2.85млн тонн).

В денежном выражении экспорт зерна составил $500млн (по сравнению с $441млн в феврале 2017 года).
........
Всего за первые восемь месяцев сезона 2017/18 (начиная с июля 2017 года) Украина экспортировала 27млн тонн зерновых (год назад – 29.4млн тонн). Ожидается, что общий экспорт зерновых из Украины снизится в текущем сезоне до 40-41млн тонн по сравнению с 44млн тонн в сезоне 2016-17, основная причина – уменьшение урожая кукурузы с 28млн тонн в 2016 году до чуть более 24млн тонн (по официальным данным Укрстата).

Таким образом, рост экспорта зерна февр.18 к февр.17 составил 60 млн. долл. (13,6%). Рост заметный, но не революционный, и он не объясняет заметный рост вал. поступлений в Украину. По году рост будет не очень даже при выросших ценах, учитывая ожидаемое снижение физ. объёмов экспорта (с 44 млн. т до 40-41 млн. т)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:22

Re: Валютный рынок в контексте

Киев 15/25
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:24

Привет из Днепра-6

По состоянию на 12.17 котировки доллара на межбанке повысились до 26,05/26,10 UAH/USD. На моменте рынок сбалансирован.

Дополуденное сдержанное «зеленое» ралли на валютном межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились сужением спреда с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,20/16,25% годовых. Налицо гармония с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен – 26,15-18/26,25-30 UAH/USD, евро - 32,25-33/32,45-60 UAH/EUR, сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж, которого достигли своевременно проведенным поднятием цен.

Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро немного выросли в рамках мероприятий по балансировке рынка и в ответ на рост курса «зеленого» безнала на межбанке: 26,18/26,25 UAH/USD, евро - 32,35/32,65 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Рост цен позволил сохранить на рынке равновесие покупок и продаж.
Обороты «средние».

US
дядя Caша
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