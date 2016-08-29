Додано: Сер 14 бер, 2018 13:30

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,98 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса и возобновление оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», упав с уровня 55 422,0 млн. грн. к отметке 49 833,2 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность возобновления ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен. Думаю, с коррсчетов гривня ушла на оплату приобретенных накануне ОВГЗ.



К 10.02, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного приподнялись в цене, оказавшись на отметке 25,95/26,00 UAH/USD.



По состоянию на 10.39 безналичный «американец» на межбанке немного приподнял более значимые биды (25,97/26,00 UAH/USD), индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами.



Около 11.02 котировки доллара на межбанке , сохранив «вялый» «бычий» тренд, повысились до 25,98/26,01 UAH/USD. Как и прежде, «диктовали свои условия» экспортеры, придерживавшие свою внешнеторговую выручку.



К 11.20 доллар нарастил «бычью» динамику, поднявшись к 26,02/26,05 UAH/USD. «Растем без фанатизма, жадные экспортеры продолжают придерживать валюту», - прокомментировал ситуацию наш гуру из банка-«госбегемота».



По состоянию на 12.17 котировки доллара на межбанке повысились до 26,05/26,10 UAH/USD. На моменте рынок сбалансирован.



Дополуденное сдержанное «зеленое» ралли на валютном межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились сужением спреда с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,25/16,25% годовых. Налицо гармония с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD.



К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,05/26,10 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.25 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 марта с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,465 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 13 марта по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2392, опустившись до $1,2388 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2386 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

14 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 14 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось «тихое равновесие» покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,12/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 17,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); евро – 32,30/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 13 марта февраля спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 14 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки были сбалансированы.



К 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен – 26,15-18/26,25-30 UAH/USD, евро - 32,25-33/32,45-60 UAH/EUR, сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж, которого достигли своевременно проведенным поднятием цен.



По состоянию на 12.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о поднявшихся здесь ценах с открытия до 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль 0,456/0,464 UAH/RUB). На моменте сохранилось доминирование клиентского спроса, вызвавшее указанный рост цен.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро немного выросли в рамках мероприятий по балансировке рынка и в ответ на рост курса «зеленого» безнала на межбанке: 26,18/26,25 UAH/USD, евро - 32,35/32,65 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Рост цен позволил сохранить на рынке равновесие покупок и продаж.

Обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,14/26,30 UAH/USD, евро – 32,23/32,27 UAH/EUR, рубль 0,453/0,461 UAH/RUB, Киев опт 26,10-12/26,17-20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10-12/26,17-20 UAH/USD, евро (опт) 32,25-30/32,45-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-30/32,45-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,460 RUB/USD, Одесса – опт 26,18/26,25 UAH/USD, розница – 26,10/26,30 UAH/USD; Запорожье – 26,12/26,22 UAH/USD; евро – 32,33/32,63 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,461 RUB/USD.



Сдержанность экспортеров, «придерживавших» валюту на торгах межбанка Украины в комплекте с ограниченными потребностями игроков в гривневых ресурсах, предопределили состоявшийся разворот рынка безналичного доллара в сторону роста.



Хотелось бы уточнить, что вышеупомянутое снижение потребности в гривне стало следствием двух обстоятельств.

Во-первых, на вторничном аукционе по размещению гривневых ОВГЗ Минфин поскупился и не стал поднимать доходность, что привело к заметному (порядка миллиарда) снижению объема привлеченных средств. Натурально, расходы покупателей оказались не столь заметными, исключив массовые продажи СКВ на следующий день ради гривни для расчета за казенные бумаги.



Во-вторых, умерил свой пыл и регулятор, по сути, вдвое понизив объемы размещения своих депосертификатов.



Все это предопределило рост средневзвешенного курса безналичного доллара на нынешней сессии валютного межбанка чуть выше концептуальнозначимой отметки 26,00 UAH/USD.



Темпы роста средневзвешенного курса «зеленого» безнала заметно отстают от скорости подорожания наличного «американца». Полагаю, причиной тому является присутствие на валютном межбанке заметного объема обязательной к продаже здесь часть экспортной выручки. В то время как обеспечить стабильный «принос» СКВ на наличном рынке на моменте возможно лишь более радикальными повышением действующих цен с акцентированием роста в более значимых бидах.



Тренд на ближайших торгах межбанка сохранится, причем его сдержанность будет обеспечиваться присутствием вышеупомянутой «обязательно» части продаж СКВ. Заметим, что в среду и в четверг на межбанке наблюдается пик поступления экспортной выручки из-за рубежа.



Кроме того, поскольку импортеры, «постившиеся» в течение 07-12 марта, вчера «разговелись», выкупив выросшие отложенные с 08-09 марта офера выручки вместе с регулятором. Поэтому, думается, спрос на безналичный доллар 15-го будет ограниченным.



Тем не менее, «зеленые быки» не покинут валютный межбанк до завершения текущей недели, поддерживая своих «родственников» на наличном рынке, где из-за более высокого темпа роста цен вероятность возобновления спекуляций более дешевой СКВ с межбанка становится вполне реальной. С известными последствиями для того же «зеленого» безнала в условиях дополнительного спроса.



US