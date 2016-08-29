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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4562456345644565>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:47

дядя Caша
Чи в мене лижі не їдуть,чи я ....не те їого :mrgreen:
..."Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD...."
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53

  сірий написав:дядя Caша
Чи в мене лижі не їдуть,чи я ....не те їого :mrgreen:
..."Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD...."

Ну не почистил ДС вчерашнюю зеленую простынь. Вы ж не думаете, что ДС набирает ручками каждый раз по новой? :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53

дядя Caша
В 8-й желтой простыне остался невычищенным подпротухший кусок:

"Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD.

К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения"
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:55

  4x4 написав:
  сірий написав:дядя Caша
Чи в мене лижі не їдуть,чи я ....не те їого :mrgreen:
..."Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD...."

Ну не почистил ДС вчерашнюю зеленую простынь. Вы ж не думаете, что ДС набирает ручками каждый раз по новой? :)

Не,ну я иногда читаю и не только я.Что люди подумают! :)
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:56

  Zebra написав:В 3-х месячные ОВГЗ нерезиденты начали входить с конца января, значит с конца апреля они уже будут толкать вверх валютный рынок.

А смысл? Наоборот,"они"сначала должны выйти из гривневых ОВГЗ,откупить недорогой бакс,а уж потом хоть трава не расти.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:58

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:Не,ну я иногда читаю и не только я.Что люди подумают! :)

Что, хоть они сами и безгрешны, есть люди, которые ошибаются.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:59

  THB написав:
  Zebra написав:В 3-х месячные ОВГЗ нерезиденты начали входить с конца января, значит с конца апреля они уже будут толкать вверх валютный рынок.

А смысл? Наоборот,"они"сначала должны выйти из гривневых ОВГЗ,откупить недорогой бакс,а уж потом хоть трава не расти.
Процесс откупить ,подразумевается толкать вверх.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

Кто-то уже откупится ? Или Всё в ожидании разворота к 25.5
a_studio11
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:06

  a_studio11 написав:Кто-то уже откупится ? Или Всё в ожидании разворота к 25.5
Думаю после обед в понедельник появятся или вторник.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 14 бер, 2018 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:08

  lapay написав:
  Mazay256 написав:Если ревальвация затянется надолго, то толпы новых безработных поедут поднимать экономику сопредельных стран. Лучшие обычно не возвращаются.

При курсі 5 тут взагалі нікого не залишиться. :)

А при курсе па пиисят (50) никто не будет уезжать и все вернутся! :mrgreen:
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