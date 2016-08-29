|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:47
дядя Caша
Чи в мене лижі не їдуть,чи я ....не те їого
..."Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD...."
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1070 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53
сірий написав:дядя Caша
Чи в мене лижі не їдуть,чи я ....не те їого
..."Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD...."
Ну не почистил ДС вчерашнюю зеленую простынь. Вы ж не думаете, что ДС набирает ручками каждый раз по новой?
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
-
4x4
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 25.05.17
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:53
дядя Caша
В 8-й желтой простыне остался невычищенным подпротухший кусок:
"Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD.
К 12.04 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 25,90/25,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения"
-
dm_rodionov
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 09.02.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:55
4x4 написав: сірий написав:дядя Caша
Чи в мене лижі не їдуть,чи я ....не те їого
..."Меж тем стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Как и ожидалось, объем поданных заявок вырос, составив $114,8 млн., из которых регулятор удовлетворил $74,90 млн., средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный - 25,9000, максимальный (цена отсечки) - 25,9300 UAH/USD...."
Ну не почистил ДС вчерашнюю зеленую простынь. Вы ж не думаете, что ДС набирает ручками каждый раз по новой?
Не,ну я иногда читаю и не только я.Что люди подумают!
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1070 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:56
Zebra написав:
В 3-х месячные ОВГЗ нерезиденты начали входить с конца января, значит с конца апреля они уже будут толкать вверх валютный рынок.
А смысл? Наоборот,"они"сначала должны выйти из гривневых ОВГЗ,откупить недорогой бакс,а уж потом хоть трава не расти.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 459
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:58
сірий написав:
Не,ну я иногда читаю и не только я.Что люди подумают!
Что, хоть они сами и безгрешны, есть люди, которые ошибаются.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
-
козак
-
-
- Повідомлень: 11308
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 2227 раз.
- Подякували: 2180 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:59
THB написав: Zebra написав:
В 3-х месячные ОВГЗ нерезиденты начали входить с конца января, значит с конца апреля они уже будут толкать вверх валютный рынок.
А смысл? Наоборот,"они"сначала должны выйти из гривневых ОВГЗ,откупить недорогой бакс,а уж потом хоть трава не расти.
Процесс откупить ,подразумевается толкать вверх.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:03
Кто-то уже откупится ? Или Всё в ожидании разворота к 25.5
-
a_studio11
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:06
a_studio11 написав:
Кто-то уже откупится ? Или Всё в ожидании разворота к 25.5
Думаю после обед в понедельник появятся или вторник.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 14 бер, 2018 14:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
1
1
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7611
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 1655 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6082
|1292990
|
Сер 14 бер, 2018 14:05
ЛОБ
|
|10601
|1116521
|
Сер 14 бер, 2018 13:25
Zebra
|
|38
|34750
|
реклама
|