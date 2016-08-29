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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:13
ЛАД написав:
Да, потому что как-то был разговор то ли здесь, то ли на паралл. ветке и ожидали (оценивали) чистые
ЗВР в 8-9 млрд.
Сколько можно бороться с этой дикостью и селянщиной - чистые
ЗВР?!
Они бывают грязными?
Если это имеется в виду ликвидность, то они всегда и в полном объеме мгновенноликвидны.
Образованные люди должны уже знать, что ЗВР всегда чистые. Чище быть не может.
Впредь имейте в виду, что если кто-нибудь начинает считать, сколько там "чистыми", а сколько "грязными", он них не понимает в финансах.
Поверьте матёрому и заслуженному финансисту международного класса.
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Libo
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:26
Libo а ты там в казино где ставил на зеро три раза, а всего зеро выпадало четыре раза подряд! В четвертый раз не поверил? Или увидел как выпал первый зеро и после ставил три раза?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:33
Libo написав: ЛАД написав:
Да, потому что как-то был разговор то ли здесь, то ли на паралл. ветке и ожидали (оценивали) чистые
ЗВР в 8-9 млрд.
Сколько можно бороться с этой дикостью и селянщиной - чистые
ЗВР?!
Они бывают грязными?
Если это имеется в виду ликвидность, то они всегда и в полном объеме мгновенноликвидны.
Образованные люди должны уже знать, что ЗВР всегда чистые. Чище быть не может.
Впредь имейте в виду, что если кто-нибудь начинает считать, сколько там "чистыми", а сколько "грязными", он них не понимает в финансах.
Поверьте матёрому и заслуженному финансисту международного класса.
Так отож...
"Чистые ЗВР", "платежеспособный спрос"....
Чего только не выдумают нынешние "экономизды"
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35
МБ на 14.30 372.60 млн сзв 26.0116
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:47
дядя Caша написав:
Кроме того, поскольку импортеры, «постившиеся» в течение 07-12 марта, вчера «разговелись», выкупив выросшие отложенные с 08-09 марта офера выручки вместе с регулятором. Поэтому, думается, спрос на безналичный доллар 15-го будет ограниченным.
US
Как обычно, возможны варианты.
Фактор перемены направления движения вполне может и подстегнуть спрос. Все будет зависеть от того, какое количество потенциальных покупателей сегодня, увидев дно, решили поторопиться с покупкой и подали заявки, которые появятся на рынке завтра.
Кстати, по объемам торгов не видно особого придерживания валюты продавцами. Наверно, многие не успели среагировать и с утра заявки на продажу подали. Придерживание тоже может проявиться завтра.
Если на рынке не появится кто-то с большими "внеплановыми объемами", курсовая динамика должна усилиться.
ЗЫ Я понимаю, что сейчас демонстрирую "мышление по тренду", но наблюдения показывают, что в первые дни после разворота это часто бывает оправданным.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:50
сірий
Люди подумают, что можно было в личку написать .
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:16
Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:17
Перес де Куэльяр написав:
Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:21
Перес де Куэльяр написав:
Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:22
козак написав: ЛАД написав:
Да, потому что как-то был разговор то ли здесь, то ли на паралл. ветке и ожидали (оценивали) чистые ЗВР в 8-9 млрд.
Если 6,4 - "очень даже небольшие", то 8-9 млрд. - какие?
Немного бОльшие.
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