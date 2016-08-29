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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4563456445654566>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:13

  ЛАД написав:Да, потому что как-то был разговор то ли здесь, то ли на паралл. ветке и ожидали (оценивали) чистые ЗВР в 8-9 млрд.


Сколько можно бороться с этой дикостью и селянщиной - чистые ЗВР?!
Они бывают грязными? :shock:
Если это имеется в виду ликвидность, то они всегда и в полном объеме мгновенноликвидны. :!:
Образованные люди должны уже знать, что ЗВР всегда чистые. Чище быть не может.
Впредь имейте в виду, что если кто-нибудь начинает считать, сколько там "чистыми", а сколько "грязными", он них не понимает в финансах.
Поверьте матёрому и заслуженному финансисту международного класса. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:26

Libo а ты там в казино где ставил на зеро три раза, а всего зеро выпадало четыре раза подряд! В четвертый раз не поверил? Или увидел как выпал первый зеро и после ставил три раза?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:33

  Libo написав:
  ЛАД написав:Да, потому что как-то был разговор то ли здесь, то ли на паралл. ветке и ожидали (оценивали) чистые ЗВР в 8-9 млрд.


Сколько можно бороться с этой дикостью и селянщиной - чистые ЗВР?!
Они бывают грязными? :shock:
Если это имеется в виду ликвидность, то они всегда и в полном объеме мгновенноликвидны. :!:
Образованные люди должны уже знать, что ЗВР всегда чистые. Чище быть не может.
Впредь имейте в виду, что если кто-нибудь начинает считать, сколько там "чистыми", а сколько "грязными", он них не понимает в финансах.
Поверьте матёрому и заслуженному финансисту международного класса. :oops:

Так отож...
"Чистые ЗВР", "платежеспособный спрос".... :evil:
Чего только не выдумают нынешние "экономизды" :mrgreen:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 14.30 372.60 млн сзв 26.0116
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:47

  дядя Caша написав:
Кроме того, поскольку импортеры, «постившиеся» в течение 07-12 марта, вчера «разговелись», выкупив выросшие отложенные с 08-09 марта офера выручки вместе с регулятором. Поэтому, думается, спрос на безналичный доллар 15-го будет ограниченным.
US

Как обычно, возможны варианты.
Фактор перемены направления движения вполне может и подстегнуть спрос. Все будет зависеть от того, какое количество потенциальных покупателей сегодня, увидев дно, решили поторопиться с покупкой и подали заявки, которые появятся на рынке завтра.
Кстати, по объемам торгов не видно особого придерживания валюты продавцами. Наверно, многие не успели среагировать и с утра заявки на продажу подали. Придерживание тоже может проявиться завтра.
Если на рынке не появится кто-то с большими "внеплановыми объемами", курсовая динамика должна усилиться.

ЗЫ Я понимаю, что сейчас демонстрирую "мышление по тренду", но наблюдения показывают, что в первые дни после разворота это часто бывает оправданным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:50

сірий

Люди подумают, что можно было в личку написать .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:16

Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:17

  Перес де Куэльяр написав:Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/

*Відправлено з Чату

27+
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:21

  Перес де Куэльяр написав:Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/

*Відправлено з Чату


Приват 26,1 26,4
aligator
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:22

  козак написав:
  ЛАД написав:Да, потому что как-то был разговор то ли здесь, то ли на паралл. ветке и ожидали (оценивали) чистые ЗВР в 8-9 млрд.

Если 6,4 - "очень даже небольшие", то 8-9 млрд. - какие?

Немного бОльшие. :)
ЛАД
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