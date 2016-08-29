Zebra написав:Перес де Куэльяр написав:Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/
*Відправлено з Чату
27+
Вот и сказочке конец - кто купил тот молодец!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:26
Вот и сказочке конец - кто купил тот молодец!
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:29
Я поставил и выпало первый раз. Обмяк. Мои выигравшие фишки на зеро остались. Второй. Опять не трогал. Третий раз. Круги в глазах. И тут объявили перерыв. Танцы. Стриптизьм. Бухалово. Праздник тогда был. На перерыв фишки со стола вернули. Потом ставили на чистый стол. Не поставил, подумал, что игра сломана и 4-й раз не будет.
А тут бац, зеро опять!
Ну и так нормально. Выиграл тогда много.
Но и пропили тогда тоже немало...
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:36
Libo, vovan_prm
Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ.
Формулировка НБУ - "Чисті міжнародні резерви".
Libo, "чистые" они не потому, что ликвидные, а потому что свои.
Если вы заняли у друзей деньги, то называть их "своими резервами на чёрный день" как-то не комильфо.
После этого Вашего поста могу поверить, что Вы "матёрый и заслуженный".
P.s. Сегодня умер Стивен Хокинг. Здесь
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:36
Оптимальный коридор 26-27 выше не вижу . «Дна» прошлого года мы пока не достали на наличке ,но приблизились , последовала «натяжечка» от «Мамы» для тех кто на днях сливал по 26 и я думаю их время прийдет откупится позже Сейчас те ,кто застрял по 27+ есть шанс , потеряв немного перестроится на слив , что бы отбить на обратном процессе влет , что бы в скором времени всем накинутся на более подешевевшую зелень .Как то так .
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:42
Re: Валютный рынок в контексте
Коридор второстепенен. Есть принцип - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Крупняк (в данном случае НБУ) играл на понижение, чтоб затариться валютой и затем продавать ее дороже или отдавать долги. НБУ не может быть убыточной организацией, одна из их задач - стричь продавцов и покупателей валюты на рынке.
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:45
а что это такое или кто "Мамы" ?)
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:46
Может быть какая-то связь с выборами в России?Там рубль валится ,у нас гривна.Их волнения на подсознательном уровне влияют на наши курсы и на покупки доллара. Гипноз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:50
Какая разница, если заёмные, я не могу ими пользоваться, что ли?
Это еще одно ваше заблуждение. Приходится иногда слышать, что раз заёмные от МВФ, то их нельзя трогать.
Глупость полная.
Полная свобода в использовании всего объема ЗВР.
Единственное условие, не забывай эти займы обслуживать, вовремя отдавать и выполнять нормативы.
Если я у тебя занял бурячок на борщ, я потом не вылавливаю "чистый" от долгов борщ. Хаваю всё. Что в ложку попало. С твои бурячком включительно.
Отдам тебе твой буряк.
Если ты такой мелочный.
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:55
Нет, не думаю что связано .Как бы поступила «Мама» , судя по происходящему на валютном рынке . Она бы создала условный коридор 26-27 ,без всяких «фантазий» , удобный кстати только ей ,но не большенству . То ,что я описал в предыдущем посту.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:57
Он же «Мама» , он же «Папа», он же «Яков» , он же НБУ.
*Відправлено з Чату
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