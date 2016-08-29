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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45644565456645674568>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:26

  Zebra написав:
  Перес де Куэльяр написав:Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/

*Відправлено з Чату

27+

Вот и сказочке конец - кто купил тот молодец!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:29

  ребе Нок написав:Libo а ты там в казино где ставил на зеро три раза, а всего зеро выпадало четыре раза подряд! В четвертый раз не поверил? Или увидел как выпал первый зеро и после ставил три раза?


Я поставил и выпало первый раз. Обмяк. Мои выигравшие фишки на зеро остались. Второй. Опять не трогал. Третий раз. Круги в глазах. И тут объявили перерыв. Танцы. Стриптизьм. Бухалово. Праздник тогда был. На перерыв фишки со стола вернули. Потом ставили на чистый стол. Не поставил, подумал, что игра сломана и 4-й раз не будет.
А тут бац, зеро опять!
Ну и так нормально. Выиграл тогда много.
Но и пропили тогда тоже немало...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:36

Libo, vovan_prm
Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ.
Формулировка НБУ - "Чисті міжнародні резерви".
Libo, "чистые" они не потому, что ликвидные, а потому что свои.
Если вы заняли у друзей деньги, то называть их "своими резервами на чёрный день" как-то не комильфо. :mrgreen:
После этого Вашего поста могу поверить, что Вы "матёрый и заслуженный".

P.s. Сегодня умер Стивен Хокинг. Здесь http://udiwitelno.com/umer-stiven-hoking-top-10-luchshih-tsitat-uchenogo/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more выбраны 10 его высказываний. Приведу 2, кот. имеют отношение к нам. на мой взгляд.
7. Мне кажется, компьютерные вирусы стоит рассматривать как форму жизни. Это многое говорит о природе человека: единственная форма жизни, которую мы создали к настоящему моменту, несет только разрушения. Мы создаем жизнь по образу и подобию своему.
8. Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:36

  Zebra написав:27+

Оптимальный коридор 26-27 выше не вижу . «Дна» прошлого года мы пока не достали на наличке ,но приблизились , последовала «натяжечка» от «Мамы» для тех кто на днях сливал по 26 и я думаю их время прийдет откупится позже Сейчас те ,кто застрял по 27+ есть шанс , потеряв немного перестроится на слив , что бы отбить на обратном процессе влет , что бы в скором времени всем накинутся на более подешевевшую зелень .Как то так .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:42

Re: Валютный рынок в контексте

Коридор второстепенен. Есть принцип - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Крупняк (в данном случае НБУ) играл на понижение, чтоб затариться валютой и затем продавать ее дороже или отдавать долги. НБУ не может быть убыточной организацией, одна из их задач - стричь продавцов и покупателей валюты на рынке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:45

  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:27+

Оптимальный коридор 26-27 выше не вижу . «Дна» прошлого года мы пока не достали на наличке ,но приблизились , последовала «натяжечка» от «Мамы» для тех кто на днях сливал по 26 и я думаю их время прийдет откупится позже Сейчас те ,кто застрял по 27+ есть шанс , потеряв немного перестроится на слив , что бы отбить на обратном процессе влет , что бы в скором времени всем накинутся на более подешевевшую зелень .Как то так .

*Відправлено з Чату

а что это такое или кто "Мамы" ?)
xxARCHERxx
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:46

  Перес де Куэльяр написав:Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/

*Відправлено з Чату

Может быть какая-то связь с выборами в России?Там рубль валится ,у нас гривна.Их волнения на подсознательном уровне влияют на наши курсы и на покупки доллара. :)Гипноз.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:50

  ЛАД написав:Libo, vovan_prm
Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ.
Формулировка НБУ - "Чисті міжнародні резерви".
Libo, "чистые" они не потому, что ликвидные, а потому что свои.
Если вы заняли у друзей деньги, то называть их "своими резервами на чёрный день" как-то не комильфо. :mrgreen:
После этого Вашего поста могу поверить, что Вы "матёрый и заслуженный".



Какая разница, если заёмные, я не могу ими пользоваться, что ли?
Это еще одно ваше заблуждение. Приходится иногда слышать, что раз заёмные от МВФ, то их нельзя трогать.
Глупость полная.
Полная свобода в использовании всего объема ЗВР.
Единственное условие, не забывай эти займы обслуживать, вовремя отдавать и выполнять нормативы.
Если я у тебя занял бурячок на борщ, я потом не вылавливаю "чистый" от долгов борщ. Хаваю всё. Что в ложку попало. С твои бурячком включительно.
Отдам тебе твой буряк.
Если ты такой мелочный.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:55

  bugalter написав:Может быть какая-то связь с выборами в России?Там рубль валится ,у нас гривна.Их волнения на подсознательном уровне влияют на наши курсы и на покупки доллара. Гипноз.

Нет, не думаю что связано .Как бы поступила «Мама» , судя по происходящему на валютном рынке . Она бы создала условный коридор 26-27 ,без всяких «фантазий» , удобный кстати только ей ,но не большенству . То ,что я описал в предыдущем посту.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:57

  xxARCHERxx написав:а что это такое или кто "Мамы" ?)

Он же «Мама» , он же «Папа», он же «Яков» , он же НБУ.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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