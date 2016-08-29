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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:00
Zebra написав:
Коридор второстепенен. Есть принцип - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Крупняк (в данном случае НБУ) играл на понижение, чтоб затариться валютой и затем продавать ее дороже или отдавать долги. НБУ не может быть убыточной организацией, одна из их задач - стричь продавцов и покупателей валюты на рынке.
Именно по этому мы скоро увидим белую Зебру...
когда будет по 20...
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pppman
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:06
pppman написав: Zebra написав:
Коридор второстепенен. Есть принцип - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Крупняк (в данном случае НБУ) играл на понижение, чтоб затариться валютой и затем продавать ее дороже или отдавать долги. НБУ не может быть убыточной организацией, одна из их задач - стричь продавцов и покупателей валюты на рынке.
Именно по этому мы скоро увидим белую Зебру...
когда будет по 20...
Мясо по $6.5 за кило?
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Zebra
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:10
aligator написав:
Приват 26,1 26,4
Уже поменяли 15/50 и «вражеский» 15/45*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:12
Libo написав:Полная свобода
в использовании всего объема ЗВР.
Брехня.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:16
Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:19
Libo написав:
Если я у тебя занял бурячок
на борщ, я потом не вылавливаю "чистый" от долгов борщ. Хаваю всё. Что в ложку попало. С твои бурячком включительно.Отдам тебе твой буряк.
Если ты такой мелочный.
В таком виде, как после вашего поедания его, он уже кредитору не нужен.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:26
козак написав:
В таком виде, как после вашего поедания его, он уже кредитору не нужен.
А чи не забагато тоді хоче кредитор - і рецепт борща щоб поміняли, і бурячок щоб такий, як і був?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:40
козак написав: Libo написав:Полная свобода
в использовании всего объема ЗВР.
Брехня.
Почалося!
Ты идешь на работу, жена дала тебе сотку на обед и строго-настрого приказала не бухать. Ты положил сотку в карман и шагнул за порог.
Ты свободен или ограничен в расходывании этой сотки?
Сильно с соткой в кармане и за порогом жену боишься и её наказов?
Можешь вообще умножить её и работу на ноль и пойти теперь просто набухаться.
Так и НБУ с МВФовскими деньгами.
Покаялись, пообещали, покивали, но расходуют всю сумму на свое усмотрение.
Отчитываются только по состоянию резервов.
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Libo
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:40
Перес де Куэльяр написав:
Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/*Відправлено з Чату
Відкат до 26.45-26.50 і знову додолу
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FairyPrince
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