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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4565456645674568>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:00

  Zebra написав:Коридор второстепенен. Есть принцип - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Крупняк (в данном случае НБУ) играл на понижение, чтоб затариться валютой и затем продавать ее дороже или отдавать долги. НБУ не может быть убыточной организацией, одна из их задач - стричь продавцов и покупателей валюты на рынке.

Именно по этому мы скоро увидим белую Зебру...
когда будет по 20... ;)
pppman
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:01

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/

*Відправлено з Чату

Может быть какая-то связь с выборами в России?Там рубль валится ,у нас гривна.Их волнения на подсознательном уровне влияют на наши курсы и на покупки доллара. :)Гипноз.

там и акции валятся, не только рубл 8)
совпадение??? :D :D :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:06

  pppman написав:
  Zebra написав:Коридор второстепенен. Есть принцип - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Крупняк (в данном случае НБУ) играл на понижение, чтоб затариться валютой и затем продавать ее дороже или отдавать долги. НБУ не может быть убыточной организацией, одна из их задач - стричь продавцов и покупателей валюты на рынке.

Именно по этому мы скоро увидим белую Зебру...
когда будет по 20... ;)

Мясо по $6.5 за кило?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:10

  aligator написав:Приват 26,1 26,4

Уже поменяли 15/50 и «вражеский» 15/45

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Полная свобода в использовании всего объема ЗВР.

Брехня.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:16

Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Если я у тебя занял бурячок на борщ, я потом не вылавливаю "чистый" от долгов борщ. Хаваю всё. Что в ложку попало. С твои бурячком включительно.
Отдам тебе твой буряк.
Если ты такой мелочный.

В таком виде, как после вашего поедания его, он уже кредитору не нужен.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:26

Re: Валютный рынок в контексте

  козак написав:В таком виде, как после вашего поедания его, он уже кредитору не нужен.

А чи не забагато тоді хоче кредитор - і рецепт борща щоб поміняли, і бурячок щоб такий, як і був? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:40

  козак написав:
  Libo написав:Полная свобода в использовании всего объема ЗВР.

Брехня.


Почалося!
Ты идешь на работу, жена дала тебе сотку на обед и строго-настрого приказала не бухать. Ты положил сотку в карман и шагнул за порог.
Ты свободен или ограничен в расходывании этой сотки?
Сильно с соткой в кармане и за порогом жену боишься и её наказов?
Можешь вообще умножить её и работу на ноль и пойти теперь просто набухаться.
Так и НБУ с МВФовскими деньгами.
Покаялись, пообещали, покивали, но расходуют всю сумму на свое усмотрение.
Отчитываются только по состоянию резервов.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:40

  Перес де Куэльяр написав:Господа у кого какие мысли по поводу отскока и на какие цифры ? Днепр 40/

*Відправлено з Чату

Відкат до 26.45-26.50 і знову додолу
FairyPrince
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