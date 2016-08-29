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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4565456645674568

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:45

  Libo написав:..............
Какая разница, если заёмные, я не могу ими пользоваться, что ли?
...

Если даже можете, то отдавать-то всё равно придётся, т.е. их надо будет ещё и заработать. Потому резервами-то их назвать можно, но с некоторой натяжкой. С тем же успехом их можно не иметь у себя в кармане, а ограничиться обещанием дать, если понадобится (типа возобновляемой кредитной линии).

lapay
А чи не забагато тоді хоче кредитор - і рецепт борща щоб поміняли, і бурячок щоб такий, як і був? ;)

Не забагато.
Не нравятся условия - не берите. А если взяли и пообещали что-то сделать - будьте добры выполнять, тем более, если хотите брать и дальше.

bugalter, а где Вы увидели "рубль валится"?
57,09 - это, по-вашему, "валится"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:47

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 16.30 422.98 млн сзв 26.0186
останні півгодини на млн 1 коп на курс :) маладці!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:48

  FairyPrince написав:Відкат до 26.45-26.50 і знову додолу

Вы имели ввиду отскок , а то откат уже был до 25.9 , сейчас пока рост наблюдается .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:50

  Перес де Куэльяр написав:Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».

*Відправлено з Чату


Петросяны, судя по их постоянным сообщениям, никуда не думают прятаться. :)

Во время обеденного общения на прошлой неделе с представителем харьковских предприятий, занимающихся экспортом в Турцию, получил информацию о том, что курс доллара по 26 их категорически не устраивает, а поднять закупочную цену в долларах контрагенты не хотят, вплоть до отказа от поставок. В итоге пока доллар на межбанке или наличке не достигнет 27 грн, валютная выручка поступать не будет на их счет, а значит и на межбанк тоже.

Такие дела, малята.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:53

  pppman написав:...............
Именно по этому мы скоро увидим белую Зебру...
когда будет по 20... ;)

Это Вы серьёзно или шутка юмора?

FairyPrince
Відкат до 26.45-26.50 і знову додолу

Это Вы как, на основе теханализа?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:56

  buratinyo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».

*Відправлено з Чату


Петросяны, судя по их постоянным сообщениям, никуда не думают прятаться. :)

Во время обеденного общения на прошлой неделе с представителем харьковских предприятий, занимающихся экспортом в Турцию, получил информацию о том, что курс доллара по 26 их категорически не устраивает, а поднять закупочную цену в долларах контрагенты не хотят, вплоть до отказа от поставок. В итоге пока доллар на межбанке или наличке не достигнет 27 грн, валютная выручка поступать не будет на их счет, а значит и на межбанк тоже.

Такие дела, малята.

Ваш прогноз?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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