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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:45
Libo написав:
..............
Какая разница, если заёмные, я не могу ими пользоваться, что ли?
...
Если даже можете, то отдавать-то всё равно придётся, т.е. их надо будет ещё и заработать. Потому резервами-то их назвать можно, но с некоторой натяжкой. С тем же успехом их можно не иметь у себя в кармане, а ограничиться обещанием дать, если понадобится (типа возобновляемой кредитной линии).lapay
А чи не забагато тоді хоче кредитор - і рецепт борща щоб поміняли, і бурячок щоб такий, як і був?
Не забагато.
Не нравятся условия - не берите. А если взяли и пообещали что-то сделать - будьте добры выполнять, тем более, если хотите брать и дальше.bugalter
, а где Вы увидели "рубль валится"?
57,09 - это, по-вашему, "валится"?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:47
МБ на 16.30 422.98 млн сзв 26.0186
останні півгодини на млн 1 коп на курс
маладці!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:48
FairyPrince написав:
Відкат до 26.45-26.50 і знову додолу
Вы имели ввиду отскок , а то откат уже был до 25.9 , сейчас пока рост наблюдается .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:50
Перес де Куэльяр написав:
Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».*Відправлено з Чату
Петросяны, судя по их постоянным сообщениям, никуда не думают прятаться.
Во время обеденного общения на прошлой неделе с представителем харьковских предприятий, занимающихся экспортом в Турцию, получил информацию о том, что курс доллара по 26 их категорически не устраивает, а поднять закупочную цену в долларах контрагенты не хотят, вплоть до отказа от поставок. В итоге пока доллар на межбанке или наличке не достигнет 27 грн, валютная выручка поступать не будет на их счет, а значит и на межбанк тоже.
Такие дела, малята.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:53
pppman написав:
...............
Именно по этому мы скоро увидим белую Зебру...
когда будет по 20...
Это Вы серьёзно или шутка юмора?FairyPrince
Відкат до 26.45-26.50 і знову додолу
Это Вы как, на основе теханализа?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:56
buratinyo написав: Перес де Куэльяр написав:
Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».*Відправлено з Чату
Петросяны, судя по их постоянным сообщениям, никуда не думают прятаться.
Во время обеденного общения на прошлой неделе с представителем харьковских предприятий, занимающихся экспортом в Турцию, получил информацию о том, что курс доллара по 26 их категорически не устраивает, а поднять закупочную цену в долларах контрагенты не хотят, вплоть до отказа от поставок. В итоге пока доллар на межбанке или наличке не достигнет 27 грн, валютная выручка поступать не будет на их счет, а значит и на межбанк тоже.
Такие дела, малята.
Ваш прогноз?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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