Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43

Перес де Куэльяр написав: Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».



*Відправлено з Чату Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».

Вы это к кому?)) Что необычного в стандартном росте в середине месяца? Так же, как и в стандартном падении после 20-х чисел? Я, конечно, понимаю радость сидящих в баксе, но все же всё понимают)) Тем более, я целиком поддерживаю такие отскоки, оленью ликвидность нужно подстригать, чтобы избежать резких скачков при попытках реальных загончиков. О каком тренде на рост может быть речь, когда НБУ выкупает по 60-100 млн в день, чтобы не дать курсу резко упасть? В общем, ничего нового, даже комментировать тут нечего, ситуация вполне ясна, и итог тожеКому-то скоро снова придется пугать "последним вагоном"))