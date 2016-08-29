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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4568456945704571>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:34

Re: Валютный рынок в контексте

Перес так, нехай буде відскок :) Просто я схиляюсь до того що наразі тренд медвежий, тому і написав відкат до 26.50.

ЛАД У чистий теханаліз не вірю, бо на тому ж графіку різні люди бачать різне, в залежності від того хто в якій позиції засів) Але певні рівні працюють і це очевидно.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:39

  FairyPrince написав:Перес так, нехай буде відскок :) Просто я схиляюсь до того що наразі тренд медвежий, тому і написав відкат до 26.50.

ЛАД У чистий теханаліз не вірю, бо на тому ж графіку різні люди бачать різне, в залежності від того хто в якій позиції засів) Але певні рівні працюють і це очевидно.


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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:41

  Сибарит написав:
  Libo написав:Ты идешь на работу, жена дала тебе сотку на обед и строго-настрого приказала не бухать. Ты положил сотку в карман и шагнул за порог.
Ты свободен или ограничен в расходывании этой сотки?
Сильно с соткой в кармане и за порогом жену боишься и её наказов?
Можешь вообще умножить её и работу на ноль и пойти теперь просто набухаться.

В следующий раз получишь бутерброд... может быть :)

Смотря какая жена.
А то можно и в этот раз дома получить ... чугунной сковородкой по голове. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:42

bub-har
ниже 25.90 не будет....век воли не видать!!!!
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43

  Перес де Куэльяр написав:Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».

*Відправлено з Чату

Вы это к кому?)) Что необычного в стандартном росте в середине месяца? Так же, как и в стандартном падении после 20-х чисел? Я, конечно, понимаю радость сидящих в баксе, но все же всё понимают)) Тем более, я целиком поддерживаю такие отскоки, оленью ликвидность нужно подстригать, чтобы избежать резких скачков при попытках реальных загончиков. О каком тренде на рост может быть речь, когда НБУ выкупает по 60-100 млн в день, чтобы не дать курсу резко упасть? В общем, ничего нового, даже комментировать тут нечего, ситуация вполне ясна, и итог тоже :) Кому-то скоро снова придется пугать "последним вагоном"))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:46

  bub-har написав:
  Перес де Куэльяр написав:Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».
Тю!Ну сейчас подрастём,но тренд всё равно вниз! Качели они такие-то отскок,то подскок! Не может же всё время падать! Я всё равно жду 25!
Первый день роста, « отрицалово» происходящего, второй день роста ,наблюдают в тишине , третий день , развязка и курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от "Мамы" по феншую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:53

Re: Валютный рынок в контексте

  daryaby807 написав:ниже 25.90 не будет....век воли не видать!!!!
Зопейсал! Но впереди пасха, пасевная,снижение деловой активности,кредит мвф(вполне вероятно)! И потом многие на депозитах до июля!Имхо-сейчас подскочим и до пасхи на 25,5!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57

bub-har
вангую до августа 25.9-26.5.... мама и нафтогаз будут откупаться...стране газ в европе теперь покупать....потом вверх и сильно!!! так что до августа - СОН!!!!!!!
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:00

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня, в районе 15:00, поехал купить долларов, чтобы перебросить на интерент карту Привата. Брал, как всегда, в КредиАгриколе. Вижу, на улице красуется курс 26,00 - 28,40. Захожу внутрь, к кассиру. На распечатке уже красуется курс 26,00 - 26,20. Обрадовался. Спросил, мол, что прохожих отпугиваете курсом на уличном табло? Кассир смеётся...В итоге, реальная продажа оказалась по 26,35. В прошлый раз на распечатке продажа была 26,80, но продавали по 26,60.
В нашем районном центре имеется достаточно банков, а менял, как собак нерезаных, но в этом банке всегда пусто и тихо, поэтому езжу только в него.
дядюшка ау
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:11

  Alex2006 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».

*Відправлено з Чату

Вы это к кому?)) Что необычного в стандартном росте в середине месяца? Так же, как и в стандартном падении после 20-х чисел?
[quote Перес де Куэльяр писал(а): Якщо Ви такий "спець",чого ж не писали два дні тому ,що буде така ситуація,чи заднім числом тільки гаразді.][/quote]
Перес де Куэльяр
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