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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:34
Перес
так, нехай буде відскок
Просто я схиляюсь до того що наразі тренд медвежий, тому і написав відкат до 26.50.ЛАД
У чистий теханаліз не вірю, бо на тому ж графіку різні люди бачать різне, в залежності від того хто в якій позиції засів) Але певні рівні працюють і це очевидно.
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FairyPrince
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:41
Сибарит написав: Libo написав:
Ты идешь на работу, жена дала тебе сотку на обед и строго-настрого приказала не бухать. Ты положил сотку в карман и шагнул за порог.
Ты свободен или ограничен в расходывании этой сотки?
Сильно с соткой в кармане и за порогом жену боишься и её наказов?
Можешь вообще умножить её и работу на ноль и пойти теперь просто набухаться.
В следующий раз получишь бутерброд... может быть
Смотря какая жена.
А то можно и в этот раз дома получить ... чугунной сковородкой по голове.
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ЛАД
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:42
bub-har
ниже 25.90 не будет....век воли не видать!!!!
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daryaby807
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43
Перес де Куэльяр написав:
Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».*Відправлено з Чату
Вы это к кому?)) Что необычного в стандартном росте в середине месяца? Так же, как и в стандартном падении после 20-х чисел? Я, конечно, понимаю радость сидящих в баксе, но все же всё понимают)) Тем более, я целиком поддерживаю такие отскоки, оленью ликвидность нужно подстригать, чтобы избежать резких скачков при попытках реальных загончиков. О каком тренде на рост может быть речь, когда НБУ выкупает по 60-100 млн в день, чтобы не дать курсу резко упасть? В общем, ничего нового, даже комментировать тут нечего, ситуация вполне ясна, и итог тоже
Кому-то скоро снова придется пугать "последним вагоном"))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:46
bub-har написав: Перес де Куэльяр написав:
Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».
Тю!Ну сейчас подрастём,но тренд всё равно вниз! Качели они такие-то отскок,то подскок! Не может же всё время падать! Я всё равно жду 25!
Первый день роста, « отрицалово» происходящего, второй день роста ,наблюдают в тишине , третий день , развязка и курс 27 ,гребу на все
, а дальше как всегда натяжечка
от "Мамы" по феншую.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:53
daryaby807 написав:
ниже 25.90 не будет....век воли не видать!!!!
Зопейсал! Но впереди пасха, пасевная,снижение деловой активности,кредит мвф(вполне вероятно)! И потом многие на депозитах до июля!Имхо-сейчас подскочим и до пасхи на 25,5!
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bub-har
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57
bub-har
вангую до августа 25.9-26.5.... мама и нафтогаз будут откупаться...стране газ в европе теперь покупать....потом вверх и сильно!!! так что до августа - СОН!!!!!!!
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daryaby807
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:00
Сегодня, в районе 15:00, поехал купить долларов, чтобы перебросить на интерент карту Привата. Брал, как всегда, в КредиАгриколе. Вижу, на улице красуется курс 26,00 - 28,40. Захожу внутрь, к кассиру. На распечатке уже красуется курс 26,00 - 26,20. Обрадовался. Спросил, мол, что прохожих отпугиваете курсом на уличном табло? Кассир смеётся...В итоге, реальная продажа оказалась по 26,35. В прошлый раз на распечатке продажа была 26,80, но продавали по 26,60.
В нашем районном центре имеется достаточно банков, а менял, как собак нерезаных, но в этом банке всегда пусто и тихо, поэтому езжу только в него.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:11
Alex2006 написав: Перес де Куэльяр написав:
Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».*Відправлено з Чату
Вы это к кому?)) Что необычного в стандартном росте в середине месяца? Так же, как и в стандартном падении после 20-х чисел?
[quote Перес де Куэльяр писал(а): Якщо Ви такий "спець",чого ж не писали два дні тому ,що буде така ситуація,чи заднім числом тільки гаразді.][/quote]
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Перес де Куэльяр
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