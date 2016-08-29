...ну що, я ранішні курси обмінок міста Лева писав(00/20-25)
...а от зараз, на моменті, бачу 10/50 - ще трохи залишилось до моєї розповіді: "одного разу в банку..."
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:12
Re: Валютный рынок в контексте
...ну що, я ранішні курси обмінок міста Лева писав(00/20-25)
...а от зараз, на моменті, бачу 10/50 - ще трохи залишилось до моєї розповіді: "одного разу в банку..."
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:25
Уровни-то работают, но Вы прогнозируете не уровень, а направление движения.А уровень есть и 25,5 с прошлого года. Да и другие цифры есть.
Karp
Это я понимаю и согласен.
Мне непонятно выделенное:
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32
Зверніть також увагу на чергові лицемірні рехворми та оформлюйте Ваше надбання на батьків (ніхто не знає майбутнього ©):
Цікаво, як там у рехворматорів з механізмом перевірки використання аліментів, забезпеченням права на виховання дитини тощо?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32
ЛАД если смотреть здесь
то видно что за полчаса продано 3 млн в то же самое время реальный курс вырос на 3 коп
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:42
Re: Валютный рынок в контексте
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