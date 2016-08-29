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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4568456945704571

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:12

Re: Валютный рынок в контексте

...ну що, я ранішні курси обмінок міста Лева писав(00/20-25)
...а от зараз, на моменті, бачу 10/50 - ще трохи залишилось до моєї розповіді: "одного разу в банку..." :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:25

  FairyPrince написав:...................
ЛАД У чистий теханаліз не вірю, бо на тому ж графіку різні люди бачать різне, в залежності від того хто в якій позиції засів) Але певні рівні працюють і це очевидно.

Уровни-то работают, но Вы прогнозируете не уровень, а направление движения.А уровень есть и 25,5 с прошлого года. Да и другие цифры есть.

Karp
Реальный курс на межбанке меняется более динамично. Но поскольку, идет спекулятивное повышение курса, то влияние (объем сделки маленький) на средневзвенный незначителен

Это я понимаю и согласен.
Мне непонятно выделенное:
МБ на 16.30 422.98 млн сзв 26.0186
останні півгодини на млн 1 коп на курс :) маладці!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32

  Долярчик написав:...ну що, я ранішні курси обмінок міста Лева писав(00/20-25)
...а от зараз, на моменті, бачу 10/50 - ще трохи залишилось до моєї розповіді: "одного разу в банку..." :D

Зверніть також увагу на чергові лицемірні рехворми та оформлюйте Ваше надбання на батьків (ніхто не знає майбутнього ©):
https://minjust.gov.ua/news/ministry/pavlo-petrenko-minyust-initsiyue-zbilshennya-minimalnogo-rozmiru-alimentiv-na-kojnu-ditinu
Цікаво, як там у рехворматорів з механізмом перевірки використання аліментів, забезпеченням права на виховання дитини тощо?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32

ЛАД если смотреть здесь https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9628619
то видно что за полчаса продано 3 млн в то же самое время реальный курс вырос на 3 коп
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от "Мамы" по феншую.
А шо найдутся такие,которые буду грести па27? Здесь правильно писали,что народу уже безразличны эти качели!
bub-har
 
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