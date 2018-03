Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32

Долярчик написав: ...ну що, я ранішні курси обмінок міста Лева писав(00/20-25)

...а от зараз, на моменті, бачу 10/50 - ще трохи залишилось до моєї розповіді: "одного разу в банку..." ...ну що, я ранішні курси обмінок міста Лева писав(00/20-25)...а от зараз, на моменті, бачу 10/50 - ще трохи залишилось до моєї розповіді: "одного разу в банку..."

Зверніть також увагу на чергові лицемірні рехворми та оформлюйте Ваше надбання на батьків (ніхто не знає майбутнього ©):

https://minjust.gov.ua/news/ministry/pavlo-petrenko-minyust-initsiyue-zbilshennya-minimalnogo-rozmiru-alimentiv-na-kojnu-ditinu

Цікаво, як там у рехворматорів з механізмом перевірки використання аліментів, забезпеченням права на виховання дитини тощо?

P.S. Не зовсім по темі, втім кожному треба бути обізнаним, аби плоди зусиль на валютних нивах не потрапили не до тих рук. Зверніть також увагу на чергові лицемірні рехворми та оформлюйте Ваше надбання на батьків (ніхто не знає майбутнього ©):Цікаво, як там у рехворматорів з механізмом перевірки використання аліментів, забезпеченням права на виховання дитини тощо?P.S. Не зовсім по темі, втім кожному треба бути обізнаним, аби плоди зусиль на валютних нивах не потрапили не до тих рук.

Востаннє редагувалось centurionus в Сер 14 бер, 2018 19:02, всього редагувалось 3 разів.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell