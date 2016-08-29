Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:12
...ну що, я ранішні курси обмінок міста Лева писав(00/20-25)
...а от зараз, на моменті, бачу 10/50 - ще трохи залишилось до моєї розповіді: "одного разу в банку..."
Долярчик
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:25
FairyPrince написав:
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ЛАД
У чистий теханаліз не вірю, бо на тому ж графіку різні люди бачать різне, в залежності від того хто в якій позиції засів) Але певні рівні працюють і це очевидно.
Уровни-то работают, но Вы прогнозируете не уровень, а направление движения.А уровень есть и 25,5 с прошлого года. Да и другие цифры есть.
Karp
Реальный курс на межбанке меняется более динамично. Но поскольку, идет спекулятивное повышение курса, то влияние (объем сделки маленький) на средневзвенный незначителен
Это я понимаю и согласен.
Мне непонятно выделенное:
МБ на 16.30 422.98 млн сзв 26.0186
останні півгодини на млн
1 коп на курс
маладці!
ЛАД
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32
Долярчик написав:
...ну що, я ранішні курси обмінок міста Лева писав(00/20-25)
...а от зараз, на моменті, бачу 10/50 - ще трохи залишилось до моєї розповіді: "одного разу в банку..."
Зверніть також увагу на чергові лицемірні рехворми та оформлюйте Ваше надбання на батьків (ніхто не знає майбутнього ©):
https://minjust.gov.ua/news/ministry/pavlo-petrenko-minyust-initsiyue-zbilshennya-minimalnogo-rozmiru-alimentiv-na-kojnu-ditinu
Цікаво, як там у рехворматорів з механізмом перевірки використання аліментів, забезпеченням права на виховання дитини тощо?
P.S. Не зовсім по темі, втім кожному треба бути обізнаним, аби плоди зусиль на валютних нивах не потрапили не до тих рук.
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centurionus
в Сер 14 бер, 2018 19:02, всього редагувалось 3 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32
ЛАД
если смотреть здесь
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9628619
то видно что за полчаса продано 3 млн в то же самое время реальный курс вырос на 3 коп
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:42
Перес де Куэльяр написав:
курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от "Мамы" по феншую.
А шо найдутся такие,которые буду грести па27? Здесь правильно писали,что народу уже безразличны эти качели!
bub-har
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:56
Перес де Куэльяр написав: Alex2006 написав: Перес де Куэльяр написав:
Вот когда идёт рост доллара почему то «петросяны» попрятались , будьте независимы и умейте признавать факт.Тренд южный , но бывают такие моменты «гойдалки».
*Відправлено з Чату
Вы это к кому?)) Что необычного в стандартном росте в середине месяца? Так же, как и в стандартном падении после 20-х чисел?
[quote Перес де Куэльяр писал(а): Якщо Ви такий "спець",
чого ж не писали два дні тому ,що буде така ситуація,чи заднім числом тільки гаразді
.]
[/quote]
...а от Долярчик писав!
... і навіть, причину назвати обіцяв.....
(хоч по-факту, ми вже розвернулись і пішли трохи в ріст....)
...але інтригу, я ще трохи потримаю!
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Долярчик
в Сер 14 бер, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:57
ЛАД написав: Сибарит написав: Libo написав:
Ты идешь на работу, жена дала тебе сотку на обед и строго-настрого приказала не бухать. Ты положил сотку в карман и шагнул за порог.
Ты свободен или ограничен в расходывании этой сотки?
Сильно с соткой в кармане и за порогом жену боишься и её наказов?
Можешь вообще умножить её и работу на ноль и пойти теперь просто набухаться.
В следующий раз получишь бутерброд... может быть
Смотря какая жена.
А то можно и в этот раз дома получить ... чугунной сковородкой по голове.
Может, жена , элементарно не приготовить ужин , завтрак , обед.....
Vadim V
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:00
Если сравнивать аналогичные товары наши и польские , ТО курс должен быть 30-32 !!! Иначе у нас получается дороже
Вот и вся арифметика !!!И это при том что у нас зарплаты в 3!! раза меньше
Den
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w_bufett
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:26
bub-har написав:
А шо найдутся такие,которые буду грести па27? Здесь правильно писали,что народу уже безразличны эти качели!
Будут даже те, кто будет грести и пА50 и пА 150. Как сейчас помню разгово с товарищем, в 2014том, он говорил "Ну кому нужен доллар по 12, все остановится, все рухнет". А сейчас и пА 25 - нормально.
Sam17a
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