Дефіцит поточного рахунку та млрд виплати по боргам
Сировина трішки виросли ціни от і зміцніла грн
Це все тимчасово
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:35
Дефіцит поточного рахунку та млрд виплати по боргам
Сировина трішки виросли ціни от і зміцніла грн
Це все тимчасово
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:36
Такая ситуация сейчас уже не пройдет, я уверен в силу Нашей страны и НБУ.
Вы еще вспомните СССР и купоны.
25 - на сейчас золотая середина для Украины.
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:41
Курс будується на зовсім інших принципах.
Може бути декілька десятків трлн боргів, проте курс буде зміцнюватися.
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:44
Ну то такое %)) Квадрат труба железо у нас 36 грн у поляков 30 По курсу 27 (И ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО МЫ СУПЕР ЭКСПОРТЁРЫ ПО ЖЕЛЕЗУ) Дсп и прочая фурнитура тоже самое )(И ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У НАС ЛЕСА НЕМЕРЯНО). Имеем что порядка 300.000 у.е в месяц уходит Полякам ... Ибо там дешевле !!! И это тока моя маленькая фирма , в масштабах страны я думаю мы в глубоком минусе.
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:54
Re: Валютный рынок в контексте
Ну где же ДС-зелёными буквами и что важно-по делу.
А то сейчас начнут ливер с яйцами сравнивать-у кого больше.
Востаннє редагувалось сірий в Сер 14 бер, 2018 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:56
Аналітична записка "Оцінка інфляції", лютий 2018
СCПД. Огляд центрального банку, лютий 2018
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:58
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:01
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:03
Такой перекос уже года три а то и больше.
Торгуем и "выживаем" же. В Польше все намного дешевле и не только железо и фурнитура.
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:16
Пішов слушок по нету, що Саудівська Аравія готується заморозити російські активи. І не тіко то:
Ссылок не просите, не дам.
1. Сегодня с утра в Британии начались административные арестынедвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.
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