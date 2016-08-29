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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4569457045714572

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:35

  w_bufett написав:
  Den написав:Если сравнивать аналогичные товары наши и польские , ТО курс должен быть 30-32 !!! Иначе у нас получается дороже :) Вот и вся арифметика !!!И это при том что у нас зарплаты в 3!! раза меньше :)


Забудьте о таких цифрах. Я лично не верю в такой разброс, даже теоретически в 30. :wink:


Дефіцит поточного рахунку та млрд виплати по боргам
Сировина трішки виросли ціни от і зміцніла грн
Це все тимчасово
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:36

  Sam17a написав:
  bub-har написав:А шо найдутся такие,которые буду грести па27? Здесь правильно писали,что народу уже безразличны эти качели!

Будут даже те, кто будет грести и пА50 и пА 150. Как сейчас помню разгово с товарищем, в 2014том, он говорил "Ну кому нужен доллар по 12, все остановится, все рухнет". А сейчас и пА 25 - нормально.


Такая ситуация сейчас уже не пройдет, я уверен в силу Нашей страны и НБУ.
Вы еще вспомните СССР и купоны.
25 - на сейчас золотая середина для Украины. :wink:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:41

  Ukrainian написав:
  w_bufett написав:
  Den написав:Если сравнивать аналогичные товары наши и польские , ТО курс должен быть 30-32 !!! Иначе у нас получается дороже :) Вот и вся арифметика !!!И это при том что у нас зарплаты в 3!! раза меньше :)


Забудьте о таких цифрах. Я лично не верю в такой разброс, даже теоретически в 30. :wink:


Дефіцит поточного рахунку та млрд виплати по боргам
Сировина трішки виросли ціни от і зміцніла грн
Це все тимчасово


Курс будується на зовсім інших принципах.
Може бути декілька десятків трлн боргів, проте курс буде зміцнюватися. :wink:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:44

  w_bufett написав:
  Den написав:Если сравнивать аналогичные товары наши и польские , ТО курс должен быть 30-32 !!! Иначе у нас получается дороже :) Вот и вся арифметика !!!И это при том что у нас зарплаты в 3!! раза меньше :)


Забудьте о таких цифрах. Я лично не верю в такой разброс, даже теоретически в 30. :wink:
Ну то такое %)) Квадрат труба железо у нас 36 грн у поляков 30 По курсу 27 :)(И ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО МЫ СУПЕР ЭКСПОРТЁРЫ ПО ЖЕЛЕЗУ) Дсп и прочая фурнитура тоже самое :))(И ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У НАС ЛЕСА НЕМЕРЯНО). Имеем что порядка 300.000 у.е в месяц уходит Полякам ... Ибо там дешевле !!! И это тока моя маленькая фирма , в масштабах страны я думаю мы в глубоком минусе.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:54

Re: Валютный рынок в контексте

Ну где же ДС-зелёными буквами и что важно-по делу.
А то сейчас начнут ливер с яйцами сравнивать-у кого больше.
Востаннє редагувалось сірий в Сер 14 бер, 2018 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:56

Зображення
Аналітична записка "Оцінка інфляції", лютий 2018 :arrow: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=65930060
СCПД. Огляд центрального банку, лютий 2018 :arrow: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... 0%BA%D1%83
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Sam17a написав:Будут даже те, кто будет грести и пА50 и пА 150.
Для затаривания по таким ценам нужна серъёзная паника и она может начаться если прооедем станцию 30-32,но до выьоров такое не допустят!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:01

  bub-har написав:
  Перес де Куэльяр написав:курс 27 ,гребу на все , а дальше как всегда натяжечка от "Мамы" по феншую.
А шо найдутся такие,которые буду грести па27? Здесь правильно писали,что народу уже безразличны эти качели!
Так я это и раньше писал , а цифры передвинут какие нужно .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:03

  Den написав:
  w_bufett написав:
  Den написав:Если сравнивать аналогичные товары наши и польские , ТО курс должен быть 30-32 !!! Иначе у нас получается дороже :) Вот и вся арифметика !!!И это при том что у нас зарплаты в 3!! раза меньше :)


Забудьте о таких цифрах. Я лично не верю в такой разброс, даже теоретически в 30. :wink:
Ну то такое %)) Квадрат труба железо у нас 36 грн у поляков 30 По курсу 27 :)(И ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО МЫ СУПЕР ЭКСПОРТЁРЫ ПО ЖЕЛЕЗУ) Дсп и прочая фурнитура тоже самое :))(И ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У НАС ЛЕСА НЕМЕРЯНО). Имеем что порядка 300.000 у.е в месяц уходит Полякам ... Ибо там дешевле !!! И это тока моя маленькая фирма , в масштабах страны я думаю мы в глубоком минусе.


Такой перекос уже года три а то и больше.
Торгуем и "выживаем" же. В Польше все намного дешевле и не только железо и фурнитура.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:16

  Karp написав:BRENT за 20 хв 1% втратила. можливо і руб зачепить?

Пішов слушок по нету, що Саудівська Аравія готується заморозити російські активи. І не тіко то:
Ссылок не просите, не дам.
1. Сегодня с утра в Британии начались административные арестынедвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке. https://prefiksblog.co.ua/2018/03/14/ul ... eshla-k-d/
Ihor Pavlovycz
 
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