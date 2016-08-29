Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .
Alex2006 написав:Что необычного в стандартном росте в середине месяца? Так же, как и в стандартном падении после 20-х чисел?
Якщо Ви такий "спець",чого ж не писали два дні тому ,що буде така ситуація,чи заднім числом тільки гаразді.]
[/quote] В смысле? Мне что, еще каждый день писать, что завтра солнце встанет и зайдет? Или что зимой курс будет расти, а летом - падать? Это же очевидные вещи, к чему вдруг придирки? Разве кто-то не знает, то в середине месяца курс всегда растет, а в конце - падает? В общем, пугайте оленей дальше
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Karp написав:BRENT за 20 хв 1% втратила. можливо і руб зачепить?
Пішов слушок по нету, що Саудівська Аравія готується заморозити російські активи. І не тіко то: Ссылок не просите, не дам. 1. Сегодня с утра в Британии начались административные арестынедвижимости, принадлежащей гражданам России. 2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии. 3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию). 4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра. 5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран. Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН. 6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке. https://prefiksblog.co.ua/2018/03/14/ul ... eshla-k-d/
Переворот сознания. Россия - главный и опаснейший враг цивилизованного мира. Направленность - Европа. Цель - создание новой реальности: придется менять образ жизни, нести материальные затраты (и гражданам тоже!), идти на большие расходы на безопасность и оборону, пересмотреть всю систему отношений с РФ вплоть до контактов простых людей, прекратить разговоры о снятии санкций, о взаимовыгодном сотрудничестве, о потоках и пр.х. Причина - атака территории Европы и НАТО с применением особо опасного, антигуманного и запрещенного международным правом оружия - боевых отравляющих веществ. Психически больной лидер психически больной нации перешел красную черту. Если не запеленать его в рубаху с длинными рукавами, кто даст гарантию, что в следующий раз он применит не грамм этого БОВ, а пару килограмм? Уже над Букингемским Дворцом? Или Лондоном? Или Гаагой? Отныне все европейцы для него тараканы. Надо срочно паковать его в одну койку и под одно одеяло с Ульяновым.
ЗЫ Я ж вам говорил, что в своих пророческих видениях я вижу его исключительно в белых тапках. Уже очень близко.
Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .
Karp написав:ЛАД Вы сравниваете средневзвешенный за день. А я говорил о реальном на текущий момент на МБ 26.14...26.17
Простите, где Вы видите реальный курс на текущий момент и приведенные Вами цифры? Если это котировки по minfin"у, то там, действительно вроде на 1 коп. выросли. Но котировки это не курс сделок, а скорее хотелки. Если Вы говорите о курсе, по которому были проданы эти 3,5 млн. с 16.00 до 16.30 (422,98-419,48=3,5), то получится (422,98*26,0186-419,48*26,0175)/3,5=26,1504, т.е курс по этим 3,5 млн. был выше средневзвешенного за день на 16.00 на 26,1504-26,0175 = 0,1329 грн. = 13,29 коп.
buratinyo написав:Во время обеденного общения на прошлой неделе с представителем харьковских предприятий, занимающихся экспортом в Турцию, получил информацию о том, что курс доллара по 26 их категорически не устраивает, а поднять закупочную цену в долларах контрагенты не хотят, вплоть до отказа от поставок. В итоге пока доллар на межбанке или наличке не достигнет 27 грн, валютная выручка поступать не будет на их счет, а значит и на межбанк тоже.
Такие дела, малята.
Малыш, это тебе быстро отставить распускать сопли за "бедных" экспортёров. Пусть они сначала объяснят, откуда и за счёт чего у них появились дома и яхты в Лондоне, $140 млрд. в офшорах, почему в Борисполе нет мест на парковке частных самолетов, забито все их братом и т.п. Ты сразу смотри на каких машинах ездят эти представители харьковских предприятий и их чада, где у них зарубежная хаза, сколько шлюх содержат, где лечатся, сколько офшорок рулят и т.п., а уже потом им сочувствуй.