Додано: Сер 14 бер, 2018 22:23

Ihor Pavlovycz написав: Karp написав: BRENT за 20 хв 1% втратила. можливо і руб зачепить? BRENT за 20 хв 1% втратила. можливо і руб зачепить?

Пішов слушок по нету, що Саудівська Аравія готується заморозити російські активи. І не тіко то:

Ссылок не просите, не дам.

1. Сегодня с утра в Британии начались административные арестынедвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран.

Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке. https://prefiksblog.co.ua/2018/03/14/ul ... eshla-k-d/ Пішов слушок по нету, що Саудівська Аравія готується заморозити російські активи. І не тіко то:Ссылок не просите, не дам.1. Сегодня с утра в Британии начались административные арестынедвижимости, принадлежащей гражданам России.2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран.Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.

Переворот сознания.Россия - главный и опаснейший враг цивилизованного мира.Направленность - Европа.Цель - создание новой реальности: придется менять образ жизни, нести материальные затраты (и гражданам тоже!), идти на большие расходы на безопасность и оборону, пересмотреть всю систему отношений с РФ вплоть до контактов простых людей, прекратить разговоры о снятии санкций, о взаимовыгодном сотрудничестве, о потоках и пр.х.Причина - атака территории Европы и НАТО с применением особо опасного, антигуманного и запрещенного международным правом оружия - боевых отравляющих веществ. Психически больной лидер психически больной нации перешел красную черту. Если не запеленать его в рубаху с длинными рукавами, кто даст гарантию, что в следующий раз он применит не грамм этого БОВ, а пару килограмм? Уже над Букингемским Дворцом? Или Лондоном? Или Гаагой?Отныне все европейцы для него тараканы.Надо срочно паковать его в одну койку и под одно одеяло с Ульяновым.ЗЫЯ ж вам говорил, что в своих пророческих видениях я вижу его исключительно в белых тапках. Уже очень близко.